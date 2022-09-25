Клиенты жалуются: один из сервисов фирмы Elisa барахлит

В четверг у нескольких клиентов Elisa возникли проблемы с просмотром шоу или сериалов в записи, так как на экране появлялись коды ошибок.

„Код P204 — это распространенная ошибка“, — прокомментировал один из клиентов. Комментарии в социальных сетях показали, что у многих клиентов была эта проблема. „P204 — это уже старый знакомый код, с которым я сталкиваюсь почти каждый день. Весной заменили ТВ-боксы, сначала работали, теперь такая же ерунда“, - написал другой возмущенный клиент.

Из сообщений было видно, что клиенты и раньше сталкивались с проблемами с просмотром программ в записи. Отмечалось, что перезагрузка бокса не помогла, а при звонке в Elisa клиентам сообщали, что проблема решается, и что ее постараются исправить в кратчайшие сроки.

Пресс-секретарь Elisa Таави Тедер подтвердил, что в четверг в службе Elisa Elamus произошел технический сбой. Он добавил, что это коснулось только одной части телесервиса, остальные сервисы работали в штатном режиме. „Проблема была решена уже ночью, и все передачи снова можно смотреть. Специалисты Elisa занимаются анализом технической проблемы, с целью предотвращения повторения подобной неисправности в будущем“, — сказал Тедер. Elisa приносит извинения клиентам за неудобства!