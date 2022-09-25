СМИ: мужчинам после „референдумов“ запретят выезжать из России

Второй источник, тоже близкий к АП, говорит, что это произойдет „после референдумов“, которые проводят в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие „выездных виз“: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

Ранее „Медуза“ писала, что границы для мужчин до окончания „референдумов“ 27 сентября будут открыты.

Мобилизация в России началась 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, призыву подлежат те, кто находится в запасе, имеет соответствующие воинские специальности и боевой опыт. На правительственном портале „Объясняем.рф“ сказано, что „в приоритетном порядке“ призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет. Как ранее писала „Медуза“, солдаты и сержанты находятся в запасе до 50 лет, а генералы — уже до 70 лет.

В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, сообщил ранее „Медузе“ источник, близкий к одному из федеральных министерств. В Кремле это отрицают.