Директор нарвской гимназии о переходе обучения на эстонский: вызовы последних лет – ненормальная нормальность
Министр образования и науки Тынис Лукас озвучил планы перехода на эстонский язык обучения. Планы грандиозные и в некоторых местах вызывающие удивление, порой даже недоумение и другие чувства. „МК-Эстония“ выяснила, что о планах перехода на эстонский язык обучения думают директора крупнейших столичных и нарвских школ, и насколько вообще реально все это реализовать в указанные сроки? На вопросы газеты отвечает Вячеслав Коновалов, директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии
1. Готова ли Пяхклимяэская гимназия к переходу на эстонский язык обучения? Может быть, вы планируете перейти на него раньше, чем в 2024 году?
К переходу школа готовится, хотя вводная, безусловно, поменялась, потому что на этот процесс отводился, по планам предыдущего Министра образования, срок до 2035 года. Раньше, естественно, перехода не планируем по причине нехватки готовых кадров, но к 2024 году постараемся мобилизоваться максимально.
2. Сейчас говорят о большой нехватке учителей, а как обстоят с этим дела в Пяхклимяэской гимназии? Если есть проблема с кадрами, то как вы планируете ее решать?
Нынешний учебный год начинаем в укомплектованном составе. Но если смотреть на картину шире, то оптимизма немного, потому что пришедшие к нам на работу учителя перешли из других школ города, где, вероятно, создались кадровые проблемы. Учительских кадров из-за пределов Нарвы или Ида-Вирумаа, готовых преподавать предметы на эстонском языке, как не было, так и нет.
3. Насколько реально, на ваш взгляд, успеть подготовиться к реформе к 2024 году?
Сейчас сложно сказать, потому что процесс анализа готовности потребует времени, усилий и получения ответов на некоторые вопросы. То есть остается два года (хотя министр в своем обращении говорил о сентябре уже 2023 года), чтобы учителя повысили свой языковой уровень до С1. По какой причине считается, что сдача экзамена автоматически приравняется к умению учителя преподавать предмет на эстонском, хотя, например, подготовке учителя математики в магистратуре ТУ отводится два года, мне малопонятно.
Есть ощущение, что о научном обосновании, методическом подходе, качестве будущего образования и тем более психологической составляющей при принятии подобных решений речь не идет. Важно, как сказал министр, „сделать что-то по-другому, не так, как делали до сих пор“. В политическом смысле „по-другому“ действительно получается. Вопросами, насколько это эффективно и полезно для системы образования и людей, кого эти шаги коснутся непосредственно, похоже, никто не задается.
Нам также до сих пор не пояснили, в 2024 году первые и четвертые классы в наших школах должны будут перейти на какую методику: языкового погружения? 60 на 40? 100% на эстонском языке? Какую-то особую учебную программу для детей, у кого родной язык не эстонский? Обучить этим методикам учителей также предполагается в течение двух лет? Мне лично именно эти вопросы кажутся первостепенными.
4. Как вы считаете, реально ли добиться того, чтобы выпускники 9-х классов смогли сдать экзамен на категорию В2, а выпускники гимназии – на С1?
Смотря что подразумевать под „реально“. С одной стороны, есть ученики, самостоятельно сдавшие экзамен на С1, и с этой точки зрения это уже происходит, то есть реально. Другое дело, что на сегодняшний день таких учеников очень не много, и это проблема. Увеличение часов эстонского языка в неделю поспособствует росту количества сдавших, но одновременно потребует дополнительной мотивации со стороны учащихся и, естественно, добавит стресса как учителям, так и ученикам.
5. Как вы относитесь к проверкам обучения на уроках чиновниками Департамента языка (Языковой инспекции)? Повлияет ли это на атмосферу в школе и отношение учителей к реформе?
Я считаю, что Языковая инспекция не имеет отношения к системе образования, а потому должна оставаться вне ее. Дополнительный контроль и потенциальная угроза наказания вряд ли будут способствовать созданию в школе атмосферы „счастливый учитель = счастливый ученик“.
Сам по себе факт озвучивания всех этих нововведений перед началом учебного года не благоприятствует более спокойному его началу, по крайней мере – в учительской среде. Однако в школе работают профессионалы, для которых вызовы последних лет стали в некотором смысле новой „ненормальной нормальностью“. Поэтому учителя ставят на ближайшие два года личные цели и приоритеты в плане языковой подготовки, а руководство школы будет содействовать им в достижении этих целей, а также уделять особое внимание психическому здоровью и снижению стрессовой нагрузки учителей и созданию благоприятного климата как внутри педагогического коллектива, так и в школе в целом.