Директор нарвской гимназии о переходе обучения на эстонский: вызовы последних лет – ненормальная нормальность

1. Готова ли Пяхклимяэская гимназия к переходу на эстонский язык обучения? Может быть, вы планируете перейти на него раньше, чем в 2024 году?

К переходу школа готовится, хотя вводная, безусловно, поменялась, потому что на этот процесс отводился, по планам предыдущего Министра образования, срок до 2035 года. Раньше, естественно, перехода не планируем по причине нехватки готовых кадров, но к 2024 году постараемся мобилизоваться максимально.

2. Сейчас говорят о большой нехватке учителей, а как обстоят с этим дела в Пяхклимяэской гимназии? Если есть проблема с кадрами, то как вы планируете ее решать?

Нынешний учебный год начинаем в укомплектованном составе. Но если смотреть на картину шире, то оптимизма немного, потому что пришедшие к нам на работу учителя перешли из других школ города, где, вероятно, создались кадровые проблемы. Учительских кадров из-за пределов Нарвы или Ида-Вирумаа, готовых преподавать предметы на эстонском языке, как не было, так и нет.

3. Насколько реально, на ваш взгляд, успеть подготовиться к реформе к 2024 году?

Сейчас сложно сказать, потому что процесс анализа готовности потребует времени, усилий и получения ответов на некоторые вопросы. То есть остается два года (хотя министр в своем обращении говорил о сентябре уже 2023 года), чтобы учителя повысили свой языковой уровень до С1. По какой причине считается, что сдача экзамена автоматически приравняется к умению учителя преподавать предмет на эстонском, хотя, например, подготовке учителя математики в магистратуре ТУ отводится два года, мне малопонятно.