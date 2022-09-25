СМИ: в результате ракетного удара по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной Рады
Два человека, по предварительным данным, стали жертвами ракетного удара по центру Херсона, нанесенного утром в воскресенье, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, сообщает Би-би-си со ссылкой на российские СМИ и городские службы. Херсон был оккупирован российскими войсками в начале вторжения в Украину.
„По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко“, - сказал собеседник агентства „Интерфакс“.
Журавко - бывший депутат Верховной Рады, член Партии регионов. Согласно открытым данным, он инвалид от рождения (нет правой ноги и левой руки). В 2015 году Журавко уехал в Россию, спецслужбы Украины признали его заочно подозреваемым по нескольким уголовным статьям. В Херсонскую область бывший депутат вернулся весной, когда она была почти полностью оккупирована российской армией.