СМИ: в результате ракетного удара по гостинице в центре Херсона погиб бывший депутат Верховной Рады

„По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские, без оружия, никакой техники. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко“, - сказал собеседник агентства „Интерфакс“ .

Журавко - бывший депутат Верховной Рады, член Партии регионов. Согласно открытым данным, он инвалид от рождения (нет правой ноги и левой руки). В 2015 году Журавко уехал в Россию, спецслужбы Украины признали его заочно подозреваемым по нескольким уголовным статьям. В Херсонскую область бывший депутат вернулся весной, когда она была почти полностью оккупирована российской армией.