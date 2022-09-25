Россия отменяет тренировки за границей для предотвращения побега спортсменов от мобилизации

По данным СМИ, приказ распространяется только на тренировочные сборы и соревнования, которые проводятся за пределами России, так как эти поездки финансируются Министерством спорта.

Исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил государственному информационному агентству ТАСС, что предстоящие матчи мужской национальной сборной и другие мероприятия РФС не пострадают, поскольку они находятся на самофинансировании.

Российские власти отменили тренировочные лагеря за пределами страны, назвав это поддержкой российской спортивной индустрии, но это больше похоже на попытку предотвратить бегство ведущих спортсменов страны.

„У нашей страны есть необходимые ресурсы для организации тренировочных мероприятий для национальных команд“, - сказал министр спорта Олег Матыцин, как сообщает ТАСС.

„Нынешнее решение продиктовано общим курсом на укрепление национальной спортивной индустрии и формирование спортивно-экономического суверенитета. Расписание сборов мы готовим совместно со спортивными федерациями России, находимся с ними в постоянном рабочем взаимодействии“, – добавил он.

Тысячи людей стремятся покинуть страну, опасаясь, что им могут приказать воевать или будет издан указ, запрещающий мужчинам боеспособного возраста покидать Россию.

Многим российским спортсменам и национальным сборным запрещено участвовать в международных соревнованиях, по рекомендациям Международного олимпийского комитета. Они могут соревноваться или тренироваться в „дружественных странах“ (Беларусь, Китай, Кыргызстан и Армения).