Пять основных причин: с чего начинается большинство пожаров в Эстонии?

Из анализа, проведенного Спасательным департаментом в 2021 году, выяснилось, что среди причин пожаров с погибшими и пострадавшими на существенном месте по-прежнему остается неосторожное курение. Советник Спасательного департамента Сильвер Куузик подчеркнул, что за неосторожным курением следуют неисправность в электросистеме или электроустановке, пригоревшая еда, проблемы с отопительной системой и неосторожное использование открытого огня.

Недавно центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги из жилого дома в Ляэне-Вирумаа, причиной тревоги стал задымившийся смартфон. „Мы часто слышим, как говорят, что у меня пожара не будет, потому что я постоянно проверяю у себя дома нагревательные элементы. К сожалению, в реальности причиной самых серьезных пожаров часто становится бытовая техника или прибор, в случае которых поначалу кажется, что это невозможно“, – сказал руководитель дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

В случае пожаров с летальным исходом дымового датчика не было в 78% домов, в случае пожаров с пострадавшими – в 56%. „Риск того, что пожар станет масштабным, существует в тех домах, где нет дымового датчика“, – сказал Куузик. Чтобы вовремя остановить распространение огня, дома должен быть исправный дымовой датчик.

Из одной ласнамяэской квартиры поступил сигнал тревоги, переданный умным дымовым датчиком. Получивший сигнал центр управления G4S связался с контактным лицом, который попросил, чтобы на инцидент отреагировал патрульный экипаж, информацию также передали спасателям. Поскольку из-под двери квартиры шел дым и было подозрение на пожар, спасатели взломали дверь. Войдя в квартиру, они сначала не увидели огня, однако помещения были сильно задымлены. На глазах у спасателей загорелась включенная стиральная машина. К счастью, возгорание было быстро ликвидировано, крупный ущерб удалось предотвратить.