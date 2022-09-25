25.09.2022, 10:15
В Эстонии закроют бесплатную линию психологической поддержки на украинском языке
ФОТО: | Ekspress Meedia
Эстонское объединение школьных психологов предложило Министерству образования и науки с 1 октября закрыть работающую на украинском языке бесплатную телефонную линию психологической поддержки и консультаций для детей-беженцев, их родителей и работников школ.
Предложение закрыть линию объединение обосновало тем, что количество звонков минимально, а возможности поддержки военных беженцев войны теперь обеспечиваются по другим каналам, передает rus.err.
Горячая линия по номеру 1227 была запущена в конце марта.