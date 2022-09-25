Новости Эстонии
25.09.2022, 10:15

В Эстонии закроют бесплатную линию психологической поддержки на украинском языке

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Kretel Kuusk | Ekspress Meedia

Эстонское объединение школьных психологов предложило Министерству образования и науки с 1 октября закрыть работающую на украинском языке бесплатную телефонную линию психологической поддержки и консультаций для детей-беженцев, их родителей и работников школ.

Предложение закрыть линию объединение обосновало тем, что количество звонков минимально, а возможности поддержки военных беженцев войны теперь обеспечиваются по другим каналам, передает rus.err.

Горячая линия по номеру 1227 была запущена в конце марта.

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