За рубежом
25.09.2022, 09:57

Индия выступила за реформирование Совбеза ООН

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Флаг Индии
Флаг Индии
ФОТО: pixabay

Совет Безопасности ООН в нынешнем его виде неэффективен, не представляет интересы целых групп стран и нуждается в реформе, заявил в субботу глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

„В ее нынешнем виде эта структура неэффективна, а ее состав - несправедлив“, - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Джаишанкар отметил, что среди постоянных членов СБ ООН нет представителей „существенных групп стран“. Он высказался за выстраивание в мире „ребалансированной многополярной системы“, передает „Интерфакс“.

Индия готова взять на себя больше ответственности (на мировой арене)“, - добавил министр.

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