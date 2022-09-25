Индия выступила за реформирование Совбеза ООН

„В ее нынешнем виде эта структура неэффективна, а ее состав - несправедлив“, - сказал он, выступая на Генассамблее ООН.

Джаишанкар отметил, что среди постоянных членов СБ ООН нет представителей „существенных групп стран“. Он высказался за выстраивание в мире „ребалансированной многополярной системы“, передает „Интерфакс“.

„Индия готова взять на себя больше ответственности (на мировой арене)“, - добавил министр.