Эстония рассчитывает на сотрудничество с Японией в сфере киберзащиты и цифровых технологий

По словам Ратаса, бывший премьер-министр Абэ внес значительный вклад в развитие отношений между Эстонией и Японией. В 2018 году он стал первым главой правительства Японии, посетившим Эстонию.

„Япония – это один из наиболее важных партнеров Эстонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разделяющий наши ценности. Мы считаем важным дальнейшее укрепление и усиление сотрудничества с Японией, в первую очередь – в сфере киберзащиты и цифровых технологий“, – сказал Ратас.

В ходе визита Ратас встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и со спикером Палаты представителей Хироюки Хосодой. Также запланированы встречи с коллегами из Румынии, Чехии и Словении. В понедельник вечером в посольстве Эстонии Ратас встретится с представителями эстонской общины.

Во вторник спикер Рийгикогу примет участие в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ, которая состоится в Токио на арене Ниппон Будокан. В среду Ратас вернется в Эстонию.