За рубежом
25.09.2022, 09:13

Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза ООН

 
Кремль пригрозил ядерным оружием
Штаб-квартира ООН
Штаб-квартира ООН
ФОТО: pixabay

Украина потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу проведения Россией фиктивных „референдумов“ на оккупированных территориях страны, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

„Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН“, - сказал он.

„Референдумы“ на оккупированных РФ территориях Украины

„Референдумы“ на оккупированных Россией территориях Украины начались в пятницу, 23 сентября. „Избирательные участки“ открылись в так называемых „ДНР“, „ЛНР“, Запорожской и Херсонской областях. „Голосование“ продлится до 27 сентября.

В „ДНР“ и „ЛНР“ на „голосование“ вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители „вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ“. В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: „Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?“.

В первый же день „референдумов“ в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного „голосования“.

Мировое сообщество не будет признавать „референдумы“

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что „референдумы“ - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает „никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории“. Президент США Джо Байден назвал „голосование“ бутафорией и надуманным предлогом для аннексии. По его словам, США и партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля „быстрые и суровые“ экономические меры за организацию псевдореферендумов. В „большой семерке“ (G7) также подчеркнули, что псевдореферендумы „не имеют юридической силы или легитимности“.

„Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим „референдумам“ и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности“, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

„Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. „Референдумы“ в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют легитимности и будут грубым нарушением Устава ООН. Союзники по НАТО не признают их незаконную и незаконную аннексию“, - говорится в заявлении НАТО.

Киев: Псевдореферендумами Россия закроет любую возможность переговоров

„Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент“, - комментировал „референдумы“ президент Украины Владимир Зеленский в августе.

После объявления Кремлем даты „голосования“ он подчеркнул, что позиция Киева не изменилась, напоминает DW.

Кремль угрожает ядерным оружием после „референдумов“

В Кремле заявили, что попытки Украины вернуть оккупированные территории после проведения „референдумов“ будут расцениваться как атаки на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

„Безусловно. Сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет“, - ответил он на соответствующий вопрос.

„Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах“, - заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

RusDelfi
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