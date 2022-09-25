Украина потребовала срочно созвать заседание Совбеза ООН

„Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН“, - сказал он.

„Референдумы“ на оккупированных РФ территориях Украины

„Референдумы“ на оккупированных Россией территориях Украины начались в пятницу, 23 сентября. „Избирательные участки“ открылись в так называемых „ДНР“, „ЛНР“, Запорожской и Херсонской областях. „Голосование“ продлится до 27 сентября.

В „ДНР“ и „ЛНР“ на „голосование“ вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители „вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ“. В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: „Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?“.

В первый же день „референдумов“ в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного „голосования“.

Мировое сообщество не будет признавать „референдумы“

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что „референдумы“ - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает „никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории“. Президент США Джо Байден назвал „голосование“ бутафорией и надуманным предлогом для аннексии. По его словам, США и партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля „быстрые и суровые“ экономические меры за организацию псевдореферендумов. В „большой семерке“ (G7) также подчеркнули, что псевдореферендумы „не имеют юридической силы или легитимности“.

„Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим „референдумам“ и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности“, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.