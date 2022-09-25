СВОДКА ЗА СУТКИ | Трамвай наехал на лежащего мужчину (фото). Подробности шести ДТП с тяжелыми последствиями

24 сентября в 04.41 на 16-м километре шоссе Выру - Министе - Валга (село Ярвепалу, волость Рыуге, Вырумаа) 18-летний молодой человек на BMW 330D совершал обгон, но не смог своевременно перестроится на свою полосу движения и столкнулся с шедшим навстречу BMW 325 XI, за рулем которого находился 22-летний мужчина. В аварии пострадали пять человек, которых доставили в больницу.

В 06.03 произошло ДТП на ласнамяэском мосту Смуули, где не справился с управлением и упал с электросамоката нетрезвый 50-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 15.24 на 45-м километре шоссе Ристи - Виртсу - Куйвасту - Курессааре 57-летняя женщина на автомобиле Mini Cooper не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с 50-летнитим мотоциклистом на BMW. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 17.46 на 43-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа (Харьюский уезд) 65-летний водитель Nissan Pulsar отклонился с дороги влево и врезался в дорожное ограждение (предположительно для того, чтобы избежать столкновения с неустановленным автомобилем). Водитель доставлен в больницу.

В 21.53 в Палдиски (Харьюмаа) у дома 23 по улице Раэ 35-летний мужчина на автомобиле Peugeot Partner при движении назад наехал на 22-летнего молодого человека. Водитель скрылся с места происшествия, пешеход доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

25.09 в 00.40 в Таллинне у дома 65B по улице Копли 48-летний водитель трамвая заметил лежащего на трамвайных путях человека и предпринял торможение. К сожалению, наезда избежать не удалось: пострадавший 36-летний мужчина доставлен в больницу.

За минувшие сутки полиция задержала 3 водителей в состоянии наркотического и 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения.