Постфашисты приходят к власти в Италии: 4 вопроса о том, чего ждать Украине, России и Европе в случае победы Джорджи Мелони

Однако оба публично открестились от российского руководителя, как только он отправил армию убивать украинцев и захватывать их земли.

Уходящий премьер Драги был двумя руками за санкции против России и помощь Украине. Сальвини и Берлускони - другое дело. Они давние русофилы. С Владимиром Путиным их связывали и близкая дружба, и открытое обожание.

Сколько бы ни продержались у власти правые, они поменяют курс страны. Еще до того, как будет сформирована коалиция и новое правительство, мы попытаемся ответить на четыре важных вопроса:

Однако у Мелони есть и козыри. Ей всего 45, и она объединяется с идеологически близкими правыми, тогда как 75-летнему Драги приходилось управлять разношерстной, и оттого рассыпчатой, коалицией.

Новый кабинет будет 20-м по счету за последние 30 лет. Другими словами, средняя продолжительность коалиционного правительства в Италии - полтора года. Именно столько продержался уходящий технократ европейского разлива Марио Драги.

На этот раз все прошло демократически, как давно принято в Италии. Та же традиция подсказывает, что диктаторских полномочий Мелони не видать и никаких 20 лет ее правительство не продержится.

Политики крайне правого толка пришли к власти в Италии впервые со времен Бенито Муссолини, который ровно сто лет назад, в октябре 1922 устроил переворот, стал диктатором и правил 20 лет.

Им достанется страна в экономическом кризисе, с гигантским долгом, зияющей пропастью неравенства и с неясными перспективами восстановления уровня жизни стареющего населения в условиях рекордной инфляции и угрозы энергетической блокады со стороны России предстоящей зимой.

Воскресные парламентские выборы, согласно всем опросам, станут триумфом партии „Братья Италии“ Джорджи Мелони. Самой Мелони прочат пост премьер-министра и коалицию большинства с двумя партнерами: ультраправой партией „Лига“ бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини и правоцентристской партией „Вперед, Италия “ политического долгожителя и магната Сильвио Берлускони.

Берлускони, правда, чуть не вляпался за три дня до выборов. Он сказал, что его старого русского друга на войну толкнуло окружение и российское общество, а сам Путин якобы хотел лишь поменять власть в Украине на „приличных людей“, а потом быстро отвести войска.

Поднялся такой шум, что Берлускони кинулся объясняться, мол, меня не так поняли. И выпустил заявление: „Агрессия против Украины необоснованна и неприемлема. Позиция моей партии ясна. Мы всегда будем на стороне ЕС и НАТО“.

Сальвини почти вдвое моложе 85-летнего Берлускони. Он никогда не был личным другом Путина, но слыл фанатом. Теперь другое дело.

„Мое мнение о Путине изменилось из-за войны. Потому что когда человек начинает бомбить, посылает танки, вторгается в чужую страну, это уже совсем другое дело“, - сказал Сальвини в интервью Bloomberg за неделю до выборов.

А что Мелони? Во всех интервью она говорит, что считает Россию и Китай противниками Запада и готова всеми силами противостоять им. К Путину симпатий не испытывает и собирается поддерживать нынешнюю политику ЕС и НАТО в отношении России и помощи Украине.

Даже в оппозиции Мелони всегда голосовала за санкции против России, отмечает бывший посол Италии при НАТО Стефано Стефанини.

„У нее нет никаких причин менять позицию после прихода к власти“, - сказал он Би-би-си.

Вопрос 2. Почему итальянцы впервые выбрали ультраправых?

Если кратко - сердца и кошельки итальянцев требуют перемен.

„Нам кажется, что о нас просто забыли. Особенно тут, на юге, - объясняет радикальную смену политического ландшафта Пино де Стасио, владелец небольшого кафе в центре Неаполя. - Люди идут по миру, бизнес рушится“.

„Поэтому народ и голосует за правых. Потому что правые еще не правили. В них мы еще не успели разочароваться“, - сказал он Би-би-си.

В этом один из главных секретов успеха Мелони. Ее „Братья Италии“ - единственная крупная партия, не вошедшая в коалицию Драги.