14-летнего российского теннисиста уличили в употреблении допинга

В связи с юным возрастом теннисиста его имя не разглашается.

Россиянин сдал положительный тест в январе, когда сыграл во втором в своей карьере взрослом турнире ITF. В его образце был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, известный как сердечный препарат. Оба образца A и B были положительными.

Учитывая возраст спортсмена, наказание было довольно мягким – всего девять месяцев дисквалификации. Наказанием за первое нарушение обычно является двухлетняя дисквалификация.

Российская теннисистка Мария Шарапова в 2016 году была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата мельдоний на два года. Мельдоний запрещен Всемирным антидопинговым агентством с 2016 года из-за „доказательств его использования спортсменами для повышения продуктивности“.

На зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камилла Валиева также была поймана на употреблении запрещенных сердечных препаратов. Следы триметазидина были обнаружены в допинг-пробе 15-летней российской девушки.