У одного из самых успешных горнолыжников всех времен диагностировали рак
У двукратного олимпийского чемпиона по горным лыжам и пятикратного чемпиона мира Акселя Лунда Свиндалья диагностировали рак яичка.
„Последние несколько недель были трудными, но, к счастью, я могу сказать, что недели, а не месяцы. Это благодаря отличному медицинскому обслуживанию, немного удачи и правильному решению. Я почувствовал перемены в своем теле. Я не был уверен, что это было и было ли вообще, но решил проверить. Я пошел к врачу, меня быстро перевели в больницу, где подтвердились подозрения доктора. Рак яичка“, — сообщил 39-летний Свиндаль в Instagram о своем тяжелом заболевании.
„Анализы, сканирование и операция — все произошло очень быстро, и уже после первой недели я знал, что прогнозы очень хорошие“, — отметил норвежец, что лечение проходит хорошо.
„Знаете ли вы, что рак яичка является наиболее распространенной формой рака у мужчин в возрасте до 50 лет? И что 20-летние больные не редкость. Я этого не знал, а теперь знаю“, — призвал всех мужчин проверить свое здоровье норвежец.