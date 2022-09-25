У одного из самых успешных горнолыжников всех времен диагностировали рак

„Последние несколько недель были трудными, но, к счастью, я могу сказать, что недели, а не месяцы. Это благодаря отличному медицинскому обслуживанию, немного удачи и правильному решению. Я почувствовал перемены в своем теле. Я не был уверен, что это было и было ли вообще, но решил проверить. Я пошел к врачу, меня быстро перевели в больницу, где подтвердились подозрения доктора. Рак яичка“, — сообщил 39-летний Свиндаль в Instagram о своем тяжелом заболевании.