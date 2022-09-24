Эстония подтвердила случаи отказа во въезде россиянам, у которых есть и гражданство Израиля

Об этом в субботу ведомство сообщило в ответ на просьбу портала новостей вещания ERR.ee прокомментировать утверждения о том, что Эстония отказывала во въезде в страну лицам с двойным российско-израильским гражданством, передает RusERR.

„Это правда, что российско-израильских граждан также не пускают в страну при пересечении границы. В основном это связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности“, - сказала пресс-секретарь PPA Бритта Сепп.

„Пограничники рассматривают каждый случай индивидуально, принимая во внимание все обстоятельства в целом“, - добавила она.

В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности.