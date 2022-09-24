24.09.2022, 17:00
Таллинн потратил на бесплатные для горожан концерты более 300 000 евро(2)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Организация бесплатных для горожан концертов, которые регулярно проходят в разных районах Таллинна, в этом году обошлась столичным властям более чем в 300 000 евро.
Такие данные в ответ на запрос оппозиционного депутата Таллиннского горсобрания из фракции EKRE Марта Калласа привел вице-мэр столицы Каарел Оя, сообщает портал новостей ERR.
По его словам, на концерты, которые проходили в период с начала января по 10 сентября, Таллинн потратил 335 533 евро. Эти деньги включают в себя гонорары артистам, аренду сцены и техники и другие расходы, связанные с организацией концертов.
Больше всего средств было потрачено на концерты, которые проходили в Мустамяэ, Ласнамяэ и Кесклинне.