У страха зубы больны. Что в Эстонии изменилось в лечении зубов за последние полвека

Результат лечения, несомненно, лучше в наше время, чем 30–50 лет назад. Но, несмотря на это, с точки зрения страха и психологического комфорта слишком долгие процедуры больше пугают людей.

„Технологически для пациента, на мой взгляд, процедура стала менее комфортной. Раньше человек приходил, пятнадцать минут отсидел, сплюнул, ушел. Сейчас пациент на приеме лежит. Это может быть не очень комфортно, особенно для тревожных пациентов. Процедуры длятся от получаса до часа, а есть и те, что занимают два часа. Все это время пациент лежит с открытым ртом, успевает даже поспать и похрапеть, проснуться, подумать: боже, как это долго. То есть с точки зрения физического комфорта, возможно, стало даже неудобнее“, – полагает Кульдмаа.

Член правления Союза стоматологов Эстонии и главный врач SA Tallinna Hambakliinik Анастасия Кульдмаа рассказывает, что современная стоматология, несомненно, самая технологически развитая область медицины. За последние 50 лет очень изменилось как качество лечения, так и ожидания пациентов в отношении того, что зубы должны быть не только здоровыми, но и красивыми. Однако использование новых технологий и более внимательное отношение врача к работе, к сожалению, не всегда воспринимается пациентами с радостью, и многие боятся идти на прием.

Но почти 40% людей заявили, что не посещают зубных врачей, потому что не видят в этом необходимости. Другими причинами были названы нехватка денег и боязнь зубных врачей. Львиная доля населения обращается к стоматологу только в случае возникновения конкретной проблемы, а не с профилактической целью.

В результате исследования выяснилось, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов. Одна из авторов методики исследования, доктор Марьо Синиярв, сказала, что результаты клинического осмотра более 3300 человек ясно показывают: поддержание хорошего здоровья зубов и полости рта начинается с правильного ухода за ними и регулярных визитов к зубному врачу.

„Что там делать целый час, спрашивают пациенты. Есть такие, кто возмущается, почему же так долго, и пишут письма благодарности тем врачам, которые делают некачественно, но быстро. Говорят: вот этот доктор – класс“, – добавляет Анастасия Кульдмаа.

Боли стало меньше

Инстинктивный страх, который есть у любого человека, в том числе перед зубными врачами, это страх боли. В этом плане врач заверяет, что процедуры стали менее болезненными благодаря более сильным растворам анестезии, которые почти не имеют побочных действий и быстро выводятся из организма после окончания процедуры.

Набор инструментов стоматолога, который сегодня можно рассмотреть в Музее здоровья, и сейчас используется врачами. Но, конечно, этот набор значительно расширился и стал современнее.

„Инструментов стало больше, и они гораздо лучшего качества. Просто сейчас у нас это все упаковано и спрятано. Если раньше вы заходили в кабинет и видели, как все разложено на подносе, баночки, ваточки торчат, иголки, запах специфический, то сейчас все то же самое, но индивидуально упаковано и разложено по ящикам. Вот материалы для лечения очень изменились. Хотя от некоторых материалов в стоматологии отказались, но потом снова вернулись к ним. Например, и сейчас можно сделать золотые коронки. Качественно сделанную золотую коронку никогда не нужно будет переделывать. Этот зуб уйдет с вами в могилу и еще вас там переживет. Золото в плане стоматологии очень удобный материал, но дорогой и с эстетической точки зрения не очень приемлемый“, – рассказывает Кульдмаа.

Тем не менее, несмотря на улучшения технологий, зубы по-прежнему надо сверлить, и пациент по-прежнему должен держать рот открытым.

Страх перед неизвестностью

Анастасия Кульдмаа объясняет, что люди боятся того, чего не понимают.