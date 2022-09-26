В погоне за инфляцией. В каких секторах ожидается повышение зарплаты?

Она добавляет, что Swedbank корректировал и будет корректировать оплату труда в 2022 году по мере необходимости – помимо обычного ежегодного пересмотра компания намерена пересмотреть размер оплаты труда в текущих реалиях.

Руководитель сферы платежей Swedbank Пирет Прангель не берется говорить за весь банковский сектор, но отмечает, что в Swedbank важным и регулярным мероприятием является ежегодный обзор зарплат и соответствующие собеседования по оплате труда, цель которых – привести текущие зарплаты в соответствие с рынком зарплат, принимая во внимание изменения в квали-фикации и результатах работы сотрудников.

„МК-Эстония“ обратилась в разные организации с вопросом, как обстоят дела с зарплатами в секторе и планируют ли в компании их поднимать. Очевидно, что вопрос злободневный, особенно в частном секторе. Некоторые компании, например в сфере туризма, сослались на то, что это их внутренние дела, и отвечать не стали. Другие же подтверждают, что вопрос важный, но конкретные цифры пока не называют. Так, в Tallinna Linnatransport на вопрос о повышении зарплат работникам ответили, что он обсуждается, но публично говорить о том, в каком объеме и когда это произойдет, пока рано.

По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1693 евро. Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сфе-рам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информа-ции и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро). Наиболее низкой средняя брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро) .

Не зарплатой единой

„Инфляция оказывает влияние как на компании, так и на людей в том отношении, как они справляются с растущими расходами. И мы тоже хотим, чтобы наша заработная плата была конкурентоспособной, – комментирует менеджер по персоналу Rimi Eesti Food AS. – В этом году мы уже один раз повышали зарплату работникам, когда к фонду заработной платы добавили 2 миллиона евро. Давление на повышение заработной платы сейчас очень сильное, и мы также планируем предпринять необходимые шаги“.

Менеджер по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер отмечает, что их сеть была первой, кто в конце прошлого года повысил зарплату сотрудникам на этот год: в среднем повышение составило 8%, на некоторых должностях – 16%. Таким образом, в начале этого года увеличилась заработная плата 96% работников сети Maxima в Эстонии. Всего в 2022 году на повышение зарплат компанией было выделено почти 2,2 млн евро, что стало самым крупным повышением зарплаты из когда-либо проводимых торговой сетью в Эстонии.

„Что касается 2023 года, то мы только в начале обсуждения бюджета. Поэтому говорить, что именно мы будем делать с зарплатами в 2023 году, пока рано“, – отвечает Леа Кимбер.

Она отмечает, что еще весной 2021 года Maxima обновила уровень заработной платы и систему мотивации для сотрудников своего логистического центра. Таким образом, заработная плата сборщиков заказов состоит из основного оклада и поощрительного вознаграждения. Последнее позволяет ответственному, квалифицированному сотруднику при быстрых темпах работы зарабатывать 60–70% своей зарплаты в качестве мотивационного вознаграждения.