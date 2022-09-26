В погоне за инфляцией. В каких секторах ожидается повышение зарплаты?(6)
Инфляция за август превысила в Эстонии 25%, это самый высокий показатель в Евросоюзе. Однако зарплаты вслед за ценами на четверть вырасти не успели, и это не может не огорчать. В каких секторах все-таки ожидается рост доходов и какой должна быть минимальная зарплата – узнала „МК-Эстония“.
По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1693 евро. Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сфе-рам деятельности средняя месячная брутто-зарплата была наиболее высокой в сферах информа-ции и связи (3034 евро), финансовой и страховой деятельности (2746 евро) и в энергетике (2337 евро). Наиболее низкой средняя брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1048 евро), в сфере операций с недвижимостью (1183 евро) и в сфере предоставления прочих видов услуг (1255 евро) .
Внутреннее дело фирмы
„МК-Эстония“ обратилась в разные организации с вопросом, как обстоят дела с зарплатами в секторе и планируют ли в компании их поднимать. Очевидно, что вопрос злободневный, особенно в частном секторе. Некоторые компании, например в сфере туризма, сослались на то, что это их внутренние дела, и отвечать не стали. Другие же подтверждают, что вопрос важный, но конкретные цифры пока не называют. Так, в Tallinna Linnatransport на вопрос о повышении зарплат работникам ответили, что он обсуждается, но публично говорить о том, в каком объеме и когда это произойдет, пока рано.
Руководитель сферы платежей Swedbank Пирет Прангель не берется говорить за весь банковский сектор, но отмечает, что в Swedbank важным и регулярным мероприятием является ежегодный обзор зарплат и соответствующие собеседования по оплате труда, цель которых – привести текущие зарплаты в соответствие с рынком зарплат, принимая во внимание изменения в квали-фикации и результатах работы сотрудников.
„Наша цель – платить сотрудникам Swedbank конкурентоспособное на эстонском рынке труда вознаграждение, отражающее наши ценности и поддерживающее долгосрочные цели, бизнес-стратегию и концепцию устойчивого развития компании“, – заявляет Пирет Прангель.
Она добавляет, что Swedbank корректировал и будет корректировать оплату труда в 2022 году по мере необходимости – помимо обычного ежегодного пересмотра компания намерена пересмотреть размер оплаты труда в текущих реалиях.
Не зарплатой единой
„Инфляция оказывает влияние как на компании, так и на людей в том отношении, как они справляются с растущими расходами. И мы тоже хотим, чтобы наша заработная плата была конкурентоспособной, – комментирует менеджер по персоналу Rimi Eesti Food AS. – В этом году мы уже один раз повышали зарплату работникам, когда к фонду заработной платы добавили 2 миллиона евро. Давление на повышение заработной платы сейчас очень сильное, и мы также планируем предпринять необходимые шаги“.
Менеджер по персоналу Maxima Eesti Леа Кимбер отмечает, что их сеть была первой, кто в конце прошлого года повысил зарплату сотрудникам на этот год: в среднем повышение составило 8%, на некоторых должностях – 16%. Таким образом, в начале этого года увеличилась заработная плата 96% работников сети Maxima в Эстонии. Всего в 2022 году на повышение зарплат компанией было выделено почти 2,2 млн евро, что стало самым крупным повышением зарплаты из когда-либо проводимых торговой сетью в Эстонии.
„Что касается 2023 года, то мы только в начале обсуждения бюджета. Поэтому говорить, что именно мы будем делать с зарплатами в 2023 году, пока рано“, – отвечает Леа Кимбер.
Она отмечает, что еще весной 2021 года Maxima обновила уровень заработной платы и систему мотивации для сотрудников своего логистического центра. Таким образом, заработная плата сборщиков заказов состоит из основного оклада и поощрительного вознаграждения. Последнее позволяет ответственному, квалифицированному сотруднику при быстрых темпах работы зарабатывать 60–70% своей зарплаты в качестве мотивационного вознаграждения.
„Быстрый сборщик в логистическом центре Maxima, где работает более 300 человек, может получать месячную зарплату, превышающую среднюю в Эстонии, – говорит Кимбер. – Также следует подчеркнуть, что к основной заработной плате сотрудников нашей сети уже добавлено мотивационное вознаграждение, которое они получают дополнительно в зависимости от результатов работы магазинов и которое составляет значительную часть их заработной платы. С нового года данное поощрительное вознаграждение осталось в силе, а кассиры получили дополнительную систему поощрения за быстрое и качественное обслуживание клиентов на кассе“.
Леа Кимбер подчеркивает, что у компаний разные ценностные предложения, и заработная плата – это только одно из них. Maxima обеспечивает сотрудников магазинов, производства и логистического центра горячими обедами, а тех, кто добирается издалека, бесплатным транспортом и проживанием в собственных арендных домах.
Надо спасать спасателей
Что касается бюджетников, правительство дало понять, что в определенных секторах повышение окладов состоится.
„Уже три года мы не можем выделить дополнительные деньги тем, кто получает зарплату из остаточного государственного бюджета. Глядя на бешеный рост цен, который происходит повсеместно, мы, наверное, говорим не только о приоритетных группах, а шире о том, что всем людям, которые получают зарплату из госбюджета, сейчас надо помочь“, – приводит rus.err.ee слова министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс выступает за рост зарплат в своем секторе, его цель состоит в том, чтобы через четыре года зарплата спасателей и полицейских находилась бы на уровне 1,2 средних зарплат по Эстонии.
„Если сегодня зарплата полицейского остается на уровне 1500 евро, то прибавка должна быть в сотни евро. А зарплата спасателя составляет 1190 евро. С такой зарплатой эти люди даже не могут взять жилищный кредит. Мы с государством создали ситуацию, когда сверхважные для нас люди, которые обеспечивают безопасность каждого, не могут гарантировать безопасность своей семьи. Это в некотором смысле позор для государства“, – цитирует Ляэнеметса rus.err.ee.
Министр образования Тынис Лукас также подтвердил „МК-Эстонии“ намерение поднять зарплаты учителям: „Повышение заработной платы учителей является предметом переговоров правительства по бюджету. Isamaa добивается повышения заработной платы для учителей – чтобы их зарплата была в 1,25 раза выше средней. Цель – не менее 2 000 евро“.
„Повышение зарплат в бюджетной сфере является частью переговоров по государственному бюджету на 2023 год. Переговоры уже идут и должны быть завершены к концу сентября передачей проекта государственного бюджета на рассмотрение Рийгикогу. О конкретных цифрах можно будет говорить после того, как правительство достигнет окончательной договоренности по бюджету“, – комментирует медиа-советник правительства Евгения Вяря.
Профсоюзы выведут народ на улицы
Не менее важный вопрос – минимальная заработная плата. Председатель Профсоюза железнодорожников, член правления Центрального союза профсоюзов Эстонии Олег Чубаров констатирует, что ситуация в железнодорожном секторе требует роста зарплат минимум на 20%, о чем еще летом было сообщено правительству.
„Обстановка в секторе из-за полной остановки транзита и отсутствия перевозок очень плохая, в Operail работников постоянно сокращают, так что эти переговоры будут очень сложными. Elron, Eesti raudtee также зависели от транзита, поэтому вопрос о повышении заработной платы очень серьезный, – повторяет Олег Чубаров. – Что касается Эстонии в целом, мы сегодня советуем всем поднимать зарплаты работникам минимум на 20%. Иначе сложится напряженная ситуация, люди не справятся с повышением цен, и осень будет очень тяжелой“.
Работодатели, отмечает Чубаров, со своей стороны давят на работников тем, что им тоже тяжело и надо войти в положение.
„Мы неоднократно слышали о том, что если работодатель повысит зарплату, то это приведет к банкротству. Но это чистой воды запугивание. В любом случае, не повышая заработную плату, мы попадем в ситуацию, где придется сводить концы с концами, а это психологически нехорошая обстановка, – говорит председатель Профсоюза железнодорожников. – Что касается минимальной заработной платы, то предложенная Центральным профсоюзом минимальная заработная плата в 700 евро уже неактуальна для 2023 года, поэтому цифра эта будет расти. Мы хотим приблизиться к 60% от средней заработной платы, именно об этом говорит Европа“.
Олег Чубаров добавляет, что в свое время были разговоры о том, что профсоюзы – это та организация, которая влияет на рост инфляции тем, что вынуждает поднимать зарплаты.
„В ситуации, когда из-за политических решений складывается такая обстановка, мы видим, что на инфляцию влияет не рост зарплаты, не профсоюзы, а безграмотное управление государством, – заявляет Чубаров. – Государство должно посмотреть, какие действия необходимо предпринять. Если ничего сделано не будет, профсоюзы будут готовы выводить народ на улицы, чтобы показать, что в таких условиях жить невозможно“.