RUSDELFI В УКРАИНЕ | Глава Николаевской области Виталий Ким: мобилизация в России угрожает Эстонии
Город Николаев практически ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны России. О том, как живёт город и какие перспективы у российско-украинской войны, корреспонденту Delfi рассказал, пожалуй, самый известный региональный руководитель - глава военной администрации Николаевской области, неунывающий Виталий Ким.
- Я прогулялся по городу, видел, что тут стоит памятник танк Т-34. У нас в пограничной с Россией Нарве такой уже снесли. Собираетесь ли вы сносить его?
- Дело в том, что мы чтим историю и не переписываем ее. Основной удар фашистов во время Второй мировой войны пришелся на Украину. И тут у нас, сейчас по памяти не скажу, около 10 млн украинцев было убито, это примерно 16% всего населения Украины. Очень много наших украинцев воевали в то время, защищая Родину, поэтому историю эту не выкинешь. Будем думать, после таких событий, возможно, будут приняты решения, касающиеся того, чтобы убрать символы советской власти или советской истории с наших улиц.
- Какая помощь вам нужна из Европы?