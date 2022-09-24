RUSDELFI В УКРАИНЕ | Глава Николаевской области Виталий Ким: мобилизация в России угрожает Эстонии

- Я прогулялся по городу, видел, что тут стоит памятник танк Т-34. У нас в пограничной с Россией Нарве такой уже снесли. Собираетесь ли вы сносить его?

- Дело в том, что мы чтим историю и не переписываем ее. Основной удар фашистов во время Второй мировой войны пришелся на Украину. И тут у нас, сейчас по памяти не скажу, около 10 млн украинцев было убито, это примерно 16% всего населения Украины. Очень много наших украинцев воевали в то время, защищая Родину, поэтому историю эту не выкинешь. Будем думать, после таких событий, возможно, будут приняты решения, касающиеся того, чтобы убрать символы советской власти или советской истории с наших улиц.

- Какая помощь вам нужна из Европы?

- Нам нужно, чтобы Европа была твёрдой в своих действиях и характере, понимала, что любой энергетический шантаж - это всего лишь деньги. А угрозы или отложенные угрозы гораздо важнее и опаснее, чем сегодняшняя экономия или бытовые неудобства. Потому что сейчас во всей Европе, может быть, кто-то испытывает определенные неудобства в повседневной жизни, пока мы здесь в Украине воюем и у нас катастрофическая ситуация, мы каждый день теряем своих людей. Гибнут наши люди, я уже молчу про финансовые потери, которые несоизмеримы с любой страной Европы. И сдерживая военную агрессию со стороны России, мы в том числе ценой жизни наших людей защищаем Европу.