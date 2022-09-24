Контавейт начинает Tallinn Open против теннисистки из Китая, Канепи встретиться с Остапенко

Жеребьевку основной сетки турнира проводила главный судья турнира Клэр Вуд вместе с двумя участниками турнира, Джил Тайхман и Каролиной Муховой.

Анетт Контавейт с самым высоким рейтингом (3-е место в WTA) встретится с китаянкой Ван Сию (58-е место в WTA), встреча запланирована на вечер вторника.

Во втором круге наша первая ракетка может встретиться с чешкой Терезой Мартинцовой (WTA, 91-е место), а в третьем — с Еленой Рыбакиной (WTA, 22-е место).

Кайя Канепи (WTA, 32-е место) сыграет с Еленой Остапенко (WTA, 19-е место). В настоящее время Остапенко все еще играет на турнире в Сеуле, где пробилась в завтрашний финал.

Елена Малыгина (WTA, 404-е место) стартует на турнире против Белинды Бенчич (WTA, 14-е место), первой соперницей Майлин Нууди (WTA, 641-е место) станет Донна Векич (WTA, 88-е место).

Основная таблица:









