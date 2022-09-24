ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На предстоящей неделе нас ждут дожди и похолодание

Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12...15°C.

Воскресенье, 25.09:



Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7, на северо-восточном побережье северный ветер порывами 10 м/с. Температура воздуха 0...+7, на побережье до 10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7, на востоке Эстонии северный, северо-западный 3-8, порывами до 11 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 11...15°С.

Понедельник, 26.09



Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1...+8, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. На востоке Эстонии ветер восточных направлений, на западе - южных направлений 3-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха 11...15°C.

Вторник, 27.09:



Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-8, на островах порывами 11 м/с. Температура воздуха +1...+7, на побережье до 10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 11...15°C.