Суд признал увольнение невакцинированных работников скорой помощи незаконным и присудил им компенсацию(25)
В своем решении Харьюский уездный суд признал увольнения всех 14 уволенных сотрудников Таллиннской службы скорой помощи за отказ от вакцинации недействительными и присудил работникам различные суммы компенсации, самая большая из которых составила 16 000 евро.
По оценке суда, у работодателя нет законных оснований требовать вакцинацию. Адвокат из бюро Pallo&Partnerid Яаника Рейлик-Бахофф считает решение суда и юридическую аргументацию логичными и понятными.
„Я чрезвычайно рада, что у нас появилась возможность отстоять права тех самых медицинских работников, которые делали все возможное, чтобы помочь другим справиться с вирусом за 1,5 года до их увольнения. Правовые рассуждения суда о недействительности расторжения трудовых договоров логичны и понятны. Примечательно, что суд отклонил основание для увольнения, предложенное Инспекцией труда: по 2 пункту статьи 88 (1) Трудового кодекса нельзя уволить работников из-за того, что они не вакцинируются“, - прокомментировала специалист.