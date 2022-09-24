Суд признал увольнение невакцинированных работников скорой помощи незаконным и присудил им компенсацию

„Я чрезвычайно рада, что у нас появилась возможность отстоять права тех самых медицинских работников, которые делали все возможное, чтобы помочь другим справиться с вирусом за 1,5 года до их увольнения. Правовые рассуждения суда о недействительности расторжения трудовых договоров логичны и понятны. Примечательно, что суд отклонил основание для увольнения, предложенное Инспекцией труда: по 2 пункту статьи 88 (1) Трудового кодекса нельзя уволить работников из-за того, что они не вакцинируются“, - прокомментировала специалист.