Федерер расплакался после прощального матча в карьере

„Это был потрясающий день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Здорово быть здесь! Я получил удовольствие, ещё раз завязав шнурки на своей обуви, но сегодня всё было в последний раз. Я почти не ощущал стресса, потому что рядом ребята, а также мои близкие и друзья. Единственное, опасался, что заклинит спину или получу какую-то ещё травму. Но рад, что с этим всё было в порядке. А матч получился прекрасным. Играть вместе с Рафой, быть в одной команде с такими легендами… Мне не хотелось быть в одиночестве после такого матча, последнего для меня, и сейчас я чувствую себя командным игроком. Это было идеальное путешествие. Я бы повторил всё ещё раз“, – сказал Федерер в послематчевом интервью на корте и зарыдал.