Федерер расплакался после прощального матча в карьере
41-летний швейцарец Роджер Федерер дал волю эмоциям после прощания с профессиональным теннисом. В ночь на 24 сентября в Лондоне он провёл последний матч в профессиональной карьере – в паре с испанцем Рафаэлем Надалем уступил американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку на Кубке Лэйвера.
Игра Кубка Лэйвера завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Обменявшись сетами, соперники определяли судьбу встречи в чемпионском тай-брейке, где сильнее в этот вечер оказались Тиафо и Сок.
Сразу после окончания матча Федерер плакал. Затем он вновь не справился с эмоциями во время церемонии прощания. Плакал и его партнёр по корту Рафаэль Надаль.
Этот матч был последним в карьере легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера. 20-кратный победитель турниров „Большого шлема“ объявил, что заканчивает после Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне с 23 по 25 сентября.
„Это был потрясающий день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Здорово быть здесь! Я получил удовольствие, ещё раз завязав шнурки на своей обуви, но сегодня всё было в последний раз. Я почти не ощущал стресса, потому что рядом ребята, а также мои близкие и друзья. Единственное, опасался, что заклинит спину или получу какую-то ещё травму. Но рад, что с этим всё было в порядке. А матч получился прекрасным. Играть вместе с Рафой, быть в одной команде с такими легендами… Мне не хотелось быть в одиночестве после такого матча, последнего для меня, и сейчас я чувствую себя командным игроком. Это было идеальное путешествие. Я бы повторил всё ещё раз“, – сказал Федерер в послематчевом интервью на корте и зарыдал.
Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — „Ролан Гаррос“.