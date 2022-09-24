Война в Украине: что такое тактическое ядерное оружие и может ли Россия его применить?

Вдобавок ни одна ядерная держава до сих пор не хотела рисковать развязыванием ядерной войны после применения ТЯО.

Ядерные державы, такие как США или Россия, считают, что для достижения тактических целей довольно и обычных современных вооружений.

США утверждают, что Россия в последние годы много инвестировала в разработку такого оружия, увеличивая его дальность и точность.

ТЯО можно также применять с самолетов или кораблей - такие боеголовки устанавливают на ракеты, торпеды или глубинные бомбы.

Тактические ядерные боезаряды можно размещать на различных ракетах, которые также используются с обычными боеголовками, например, на крылатых или оперативно-тактических ракетах, и даже в артиллерийских снарядах.

По данным американской разведки, у России есть около двух тысяч тактических ядерных зарядов.

Стратегическое ядерное оружие гораздо мощнее - до 1000 килотонн. Стратегическое оружие применяют на более дальних дистанциях, на расстоянии тысяч километров.

Мощность самой маленькой тактической ядерной боеголовки составляет до одной килотонны в тротиловом эквиваленте (то есть мощность взрыва - не больше мощности от взрыва тысячи тонн тротила). Самые большие могут быть мощностью до 100 килотонн.

Они служат для уничтожения целей в определенном районе, без масштабного радиоактивного загрязнения.

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это небольшие ядерные заряды вместе со средствами доставки, предназначенные для применения на поле боя либо для нанесения ограниченного ядерного удара.

Может ли российская армия применить в Украине тактическое ядерное оружие и чем это грозит?

Президент США Джо Байден предостерег Путина, сказав, что это стало бы самой серьезной военной эскалацией со времен Второй мировой войны.

Тем не менее Россия, возможно, склонна использовать скорее ТЯО, чем более крупные стратегические ракеты.

„Возможно, они не рассматривают это как пересечение порога применения ядерного оружия, - сказала Патрисия Льюис, руководитель программы международной безопасности британского Королевского института международных отношений Chatham House (его деятельность Россия признала нежелательной на своей территории). - Для них это часть обычных вооружений“.

Нужно ли волноваться по поводу возможности применения Путиным ядерного оружия?

В феврале 2022 года, незадолго до вторжения в Украину, президент Путин перевел российские стратегические ядерные силы (СЯС) в „режим особого боевого дежурства“ и провел учения СЯС.

Совсем недавно он заявил, имея в виду ядерное оружие: „При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф“.

Россия планирует аннексировать оккупированные ею регионы на юге и востоке Украины. Для этого там проводятся фиктивные, абсолютно нелигитимные „референдумы“, по итогам которых Кремль, вероятно, объявит о присоединении этих территорий к России. В связи с этим президент Путин и заявляет, что готов защищать „территориальную целостность“ страны (в том числе незаконно присоединенных украинских регионов) „всеми средствами“.

Американская разведка видит в таких действиях признак того, что Путин скорее пытается угрозами заставить Запад перестать помогать Украине вернуть свои земли, а не планирует развязать ядерную войну.

Другие же опасаются, что у России, если она потерпит дальнейшие неудачи на поле боя, может возникнуть соблазн использовать маломощное тактическое оружие в Украине для того, чтобы „изменить правила игры“, выйти из тупика или избежать итогового поражения.