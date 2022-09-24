Тело чемпиона Украины по боксу со следами пыток нашли в братской могиле в Изюме

Когда украинские войска недавно освободили город Изюм, журналисты показали массовые захоронения в Изюме после отхода ВС РФ. Репортеры насчитали сотни могил среди леса с деревянными крестами. Большинство из них пронумеровано — более 400. Также обнаружили как минимум одну братскую могилу с надписью, что в ней находится 17 украинских военных.

Теперь стало известно, что вдова чемпиона Украины по боксу Сергея Совы опознала тело мужа по татуировкам и сине-желтыми браслетами на руке. Мужчина пропал без вести 19 апреля.

Сова защищал свою страну от российских военных с первых дней войны. На теле бывшего боксера также были обнаружены следы пыток.

Супруга Совы Оксана рассказала украинским СМИ свой последний разговор с мужем. „Я разговаривала с ним каждый день после начала войны, когда у него была возможность. Наш последний разговор состоялся 19 апреля, и я никогда его не забуду. Они были вовлечены в очень интенсивную военную деятельность. Несколько дней они подвергались сильным атакам авиации и артиллерии противника. К сожалению, силы были неравны, нашим ребятам не хватало должной поддержки. Сергей сказал мне, что не знает, чем это кончится, но заверил, что ребята не отступятся и не отдадут им ни метра нашей земли. Вот так и получилось“, — рассказала Оксана Сова.

Сова, ставший чемпионом Украины по боксу среди юниоров, также боролся с российской агрессией в 2014 году.

У бойца осталось двое детей – 9-летняя дочь Элина и 14-летний сын Марат. Мальчик написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать быстрому возвращению тела бойца домой для достойного погребения.

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