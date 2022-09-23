Секс-истории спортсменов из олимпийского Сиднея-2000

Американский стрелок Джош Лакатос приехал на Олимпиаду-2000 в Сидней в статусе призера Игр-1996 в Атланте. Но в Австралии он остался без медали, но вряд ли был расстроен. Все самое интересное для него началось после завершения своих соревнований.

Команда должна была лететь домой, но Лакатос решил остаться. В итоге в трехэтажном доме, где жили его друзья, он остался один. В деревне быстро об этом узнали, назвав коттедж „Домом стрелка“. Гостеприимный Лакатос давал ключ от верхних этажей всем, кто просил. На входе для гостей была сумка с презервативами.

— Чего я только не повидал! В первую же ночь ключи достались двум легкоатлетам. Наутро они выводили из этих комнат женскую скандинавскую эстафетную команду.

Продолжилось все на борту самолета до Лос-Анджелеса, где находилось около сотни олимпийцев. Там все друг с другом перезнакомились, разбились на пары, пили алкоголь и здорово проводили время. Стюардессы не мешали процессу, понимая, что спортсменам необходимо расслабиться.

— Я провел неплохие полчаса на трех креслах в ряду номер 50 с девушкой, чьего имени не буду называть. Мой друг отвел свою барышню в туалетную кабинку, и они развлекались там.

***

Толкатель ядра Джон Година увез из Сиднея бронзу. Американец говорил, что деревня Игр похожа на Лас-Вегас. А еще это некий способ наладить дипломатические связи. Заняться сексом с девушкой, которая не говорит на твоем языке, лучшее из того, что может случиться на Олимпиаде.

— В Сиднее я тогда жил с метателем копья. Такое ощущение, что через нашу спальню просто шел непрекращающийся поток девчонок! Он делал между ними перерыв буквально в полчаса.

Помимо этого секс делал мир идеальным. Он помогал выступать так, как никогда в жизни, по признанию Годины. Кажется, поэтому-то его всегда много на Олимпийских играх. Правда, в современно мире такое трудно представить. На двух последних Олимпиадах точно было не до этого.