Новости Эстонии
23.09.2022, 18:31

„Поражение Путина — шаг к свободной России“: завтра в Таллинне пройдет антивоенный митинг

 
ФОТО: Darko Vojinovic

Завтра в 14.00 у посольства РФ в Таллинне (Пикк, 19) пройдет антивоенный митинг, организованный при поддержке эстонского движения „Русские против войны“ (Russians Against the War) и Reforum space Tallinn.

„Это митинг против развязанной Владимиром Путиным агрессивной войны в Украине, за мирное будущее без террора, за свободную демократическую Россию“, - написали организаторы мероприятия в Facebook.

„Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с украинским народом и напомнить, что кровопролитная война продолжается 7 месяцев. Мы выступаем за немедленную отставку Владимира Путина и учреждение трибунала над ним и всеми причастными к военными преступлениям на территории суверенной Украины. Мы призываем всех неравнодушных россиян присоединиться к акции и поддержать Украину в борьбе за утверждение своей независимости.

Мы верим, что поражение Путина — это, кроме того, большой шаг к свободной России, поэтому предлагаем использовать бело-сине-белый флаг и другую символику. Мы также приглашаем к участию наших друзей из Украины, Беларуси и всех жителей Эстонии, солидарных с нашими требованиями. По итогам митинга будет принята резолюция“, - говорится в обращении организаторов митинга.

RusDelfi
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