ВИДЕО | Хоккейная лига Coolbet. ХК „Пантер“ в результативной встрече обыграли „Нарва ПСК“

В субботу свою первую игру нового сезона в эстонской хоккейной лиге Coolbet сыграли таллиннская команда „Пантер“ и „Нарва ПСК“.

ХК „Пантера“ быстро повели в счете 2:0, но уже в середине второго периода уступили со счетом 2:4. В третьем периоде хозяева вели 6:4, но позволили сопернику снова сравнять счет, пропустив две шайбы в меньшинстве. Алексей Любинин забросил победную шайбу „пантер“ за десять с половиной секунд до конца основного времени.

В составе „Пантер“ отличились: Андрей Розинко (1+2), Яанус Сорокин, Сандер Стецки, Пол Силланди, Пол Вахи (1+2), Андрей Ануфьеренко (1+2) и Алексей Лубнин. В составе „Нарвского ПСК“ отличились: Андрей Александров, Максим Бурков (2+1), Александр Сапрыкин (1+1) и Никита Кириллов (2+0). Кирилл Ильин отдал две результативные передачи.

Во второй субботней игре ХК „Эверест“ обыграл СК „Виру Спутник“ со счетом 9:5 (2:1, 3:1, 4:3) в хоккейном дерби в Кохтла-Ярве.

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