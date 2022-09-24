Магистратура в Швеции: эстонским студентам предлагают стипендии для обучения за рубежом

Стипендия поддерживает обучение за границей по магистерской программе (ядерной энергетике) в течение двух академических лет. На этот раз стипендиатами стали Элийзе Поом и Аритон Хюйс, которые отправились в Швецию изучать ядерную инженерию в Королевском технологическом институте (KTH). Университет входит в десятку лучших мировых вузов в области инженерно-технических наук. В этом же университете по той же программе обучались четыре основателя Fermi Energia: Мерья Пукари, Марти Ельцов, Каспар Кёэп и Хенри Ормус. Первые трое из них также защитили там докторские диссертации.

„Для меня очень важно, чтобы работа имела четкий смысл и миссию. Последние два года я делилась с моими друзьями и знакомыми своим большим желанием изучать атомную энергетику. Так что учеба в KTH и понимание того, что я смогу применить новые знания на практике на родине, похоже на воплощение маленькой мечты. Я благодарна Fermi Energia. Было бы сложно, не имея стипендии, одновременно жить в Швеции и посвящать себя учебе, а потом вернуться работать в Эстонию молодым дипломированным специалистом. Также если бы не Fermi Energia, в Эстонии не нашлось бы поля деятельности для молодого специалиста моего профиля“, – сказала Поом.

Стипендиатом прошлого года является Михкель Аавик, который учится в магистратуре Европейской программы обучения ядерной инженерии. Он успешно закончил свой первый год в Политехническом университете Каталонии (UPC) в Испании, который входит в число 50 лучших университетов мира в области энергетики и инженерии. А с этой осени он продолжит обучение в университете Париж-Сакле.