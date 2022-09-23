ФОТО | Организаторы Tallinn Open WTA 250 поблагодарили спонсоров(1)
В четверг, 22 сентября, организаторы турнира Tallinn Open WTA 250 поблагодарили спонсоров. Международный женский теннисный турнир стартует 24 сентября отборочными матчами. В турнире примут участие четыре представительницы Эстонии - Анетт Контавейт, Кайя Канепи, Елена Малыгина и Майлеен Нууди.
Fotogalerii: Korraldajad tänasid Tallinn Open WTA 250 toetajaid
„Каждая история с чего-то начинается - с какой-то мысли или далекой мечты. Затем все начинает получаться, и сегодня мы здесь, чтобы сказать большое спасибо за ваше доверие и поддержку! С вашей помощью мы организуем турнир WTA, который привлечет миллионы людей по всему миру в Таллинн“, — сказал в своей речи директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. „Самое главное — это история, которую мы хотим рассказать: о вас, о нас, об Эстонии, об эстонском теннисе, о Таллинне, о женщинах и эстонском женском теннисе. Надеюсь, что Tallinn Open вызовет у всех хорошие эмоции, и приглашаю всех присоединиться к играм на трибунах с утра субботы“.
Город Таллинн поддерживает организацию турнира Tallinn Open WTA 250 в размере 400 000 евро, а Министерство культуры - 150 000 евро. Турнир также спонсируют Tallink, Alexela, Kapitel, Forus, Simsonship, Bedford Row Capital и Puukeskus.
Porsche и Auto 100 организуют транспортировку игроков, партнером турнира по напиткам является A. Le Coq, 5000 теннисных мячей были переданы турниру HEAD, Sportland отвечает за одежду детей, которые будут подносить мячи, волонтеров и линейных судей.. Euronics поддерживает турнир экранами. Зона для особых гостей турнира была оформлена компаниями Different и Adamlights.
Призовые кубки турнира создала художник по стеклу Эева Кяспер.
Octagon владеет лицензионными правами на турнир.
Организация турнира поддерживается Европейским фондом регионального развития через Фонд предпринимательства и инноваций. Информационным партнером мероприятия выступили Delfi Media и TV3 Group.
В турнире примут участие 21 теннисистка из основной таблицы, шесть прошедших квалификацию теннисисток, четыре теннисистки, получившие Wild Card, и одна теннисистка, которая может участвовать в турнире в силу своего статуса. Всего в турнире Tallinn Open WTA 250 примут участие 32 спортсменки.
Всех участников турнира Tallinn Open WTA 250 можно найти тут.
Парные матчи стартуют 26 сентября, в них примут участие 16 женских пар.
Tallinn Open WTA 250 пройдет с 24 сентября по 2 октября в спортивном центре „Forus“ в Тонди.
Билеты на турнир можно приобрести на сайте piletitasku.ee.
С 24.09 по 25.09.2022 состоятся отборочные поединки турнира. Основной турнир состоится с 26.09 по 2.10.2022:
· ·26.09-29.09.2022 можно приобрести билеты на утренние сеансы;
· 30.09 – 1.10 состоятся четвертьфиналы и полуфиналы, на которые можно приобрести билеты как на утренние, так и на вечерние сессии;
· 2.10 состоится финал турнира.
Также продаются индивидуальные билеты и VIP-билеты. VIP-билет включает сидячее место на один матч турнира с очень хорошей видимостью и в обособленной зоне, вход в lounge турнира и сумку-сувенир турнира
Lounge турнира – это зона, открытая только для особых гостей, где есть гардероб, уголок отдыха с удобными креслами и возможность насладиться едой и напитками. Это место, где можно поделиться впечатлениями от матча с другими гостями турнира и во время основного турнира насладиться закусками и напитками.