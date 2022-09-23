ФОТО | Организаторы Tallinn Open WTA 250 поблагодарили спонсоров

„Каждая история с чего-то начинается - с какой-то мысли или далекой мечты. Затем все начинает получаться, и сегодня мы здесь, чтобы сказать большое спасибо за ваше доверие и поддержку! С вашей помощью мы организуем турнир WTA, который привлечет миллионы людей по всему миру в Таллинн“, — сказал в своей речи директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. „Самое главное — это история, которую мы хотим рассказать: о вас, о нас, об Эстонии, об эстонском теннисе, о Таллинне, о женщинах и эстонском женском теннисе. Надеюсь, что Tallinn Open вызовет у всех хорошие эмоции, и приглашаю всех присоединиться к играм на трибунах с утра субботы“.