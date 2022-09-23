СЕГОДНЯ | Эстонской футбольной сборной достаточно ничьей с Мальтой для повышения в классе

По словам главного тренера сборной Эстонии Томаса Хеберли, домашняя игра против Мальты является главной в сезоне. От этой игры зависит, кто станет победителем подгруппы, передает „Актуальная камера“.

„Ответная игра в Таллинне самая важная для нас. В первом матче в гостях мы смогли выиграть и мы знаем, что нам снова нужно сделать все, чтобы выиграть. Если мы будем лучше, чем Мальта, то вернемся в дивизион С“, - рассказал главный тренер сборной Эстонии.

Перед заключительными встречами с Мальтой и Сан-Марино стало известно, что сборной не помогут полузащитник Маттиас Кяйт и защитник Мяртен Кууск.

Маттиас Кяйт получил небольшую травму колена в игре за „Рапид“ в матче чемпионата Румынии. После МРТ выяснилось, что восстановление после повреждения может занять до четырех недель.

Выступающий за венгерский „Уйпешт“ Мяртен Кууск не будет участвовать в ближайших играх по состоянию здоровья.

Если Эстония проиграет сегодня, будет считаться разница мячей. Если Эстония проиграет с разницей в один гол, тогда эстонской сборной надо будет обыграть Сан-Марино на выезде в понедельник как минимум с разницей в два мяча. Проигрыш Мальте с разницей в два и более мяча будет означать, что Эстония останется в дивизионе D.

Сборная Эстонии по футболу занимает 109-е место в рейтинге ФИФА, Мальта – 168-е. В букмекерских конторах явным фаворитом является Эстония (на одном эстонском портале прогнозов коэффициент на победу составляет 1,95 против Мальты 4,40, а на ничью - 3,35).

Эстония обыграла Сан-Марино 2:0 дома и Мальту 2:1 на выезде в нынешнем сезоне Лиги наций 2022/23.