ОСТОРОЖНО | От имени Elisa распространяется новая мошенническая схема(1)
Elisa предупреждает, что снова в ходу известная афера, когда от имени компании обещают бесплатные призы. Стоит помнить, что Elisa никогда не направляет победителей розыгрышей для перехода по какой-либо ссылке и просит победителей лотереи всегда связываться с компанией самостоятельно по официальному каналу, - пишет Delfi Ärileht.
Недавно Elisa сообщила, что в последние месяцы значительно участились различные кибератаки и мошенничества в отношении жителей Эстонии. Теперь бдительные клиенты компании сообщили о знакомой схеме мошенничества, где обещают выиграть новые телефоны или наушники — взамен нужно лишь ответить на несколько вопросов и ввести свои банковские реквизиты для оплаты почтовых расходов.
Представитель Elisa Меэлис Сеэр говорит, что подобные мошенничества случались и в прошлом и осуществлялись от имени многих компаний. „Мошенники со временем становятся все более искусными, это показывает и последняя афера, которая очень четко и правдоподобно сформулирована, и в которой умело используется цветовая схема Elisa. Однако всегда стоит помнить, что ни Elisa, ни какая-либо другая фирма не запрашивают банковские реквизиты своих клиентов для получения приза, а также не торопят победителя с ответами на, казалось бы, обычные вопросы опроса или вынуждая переходить по некой ссылке.
Победители розыгрышей Elisa всегда объявляются в социальных сетях, а в случае розыгрышей, связанных с подпиской, с клиентом связываются лично. Победителя никогда не попросят оплатить стоимость доставки, чтобы получить приз по почте.
Как распознать страницы с опасным контентом?
Страницы и приложения, которые предлагают что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, скорее всего, мошеннические.
В случаях мошенничества часто используются неграмотный эстонский язык или некачественные изображения и логотипы.
Страницы, распространяющие вредоносное ПО, либо используют неправильный домен, либо перед ними в адресной строке не стоит „https“.
Вредоносное ПО часто пытаются распространять по каналам, которые компании обычно не используют для рекламы — например, информацию о кампаниях отправляет в мессенджер случайный человек.