ОСТОРОЖНО | От имени Elisa распространяется новая мошенническая схема

Недавно Elisa сообщила, что в последние месяцы значительно участились различные кибератаки и мошенничества в отношении жителей Эстонии. Теперь бдительные клиенты компании сообщили о знакомой схеме мошенничества, где обещают выиграть новые телефоны или наушники — взамен нужно лишь ответить на несколько вопросов и ввести свои банковские реквизиты для оплаты почтовых расходов.

Представитель Elisa Меэлис Сеэр говорит, что подобные мошенничества случались и в прошлом и осуществлялись от имени многих компаний. „Мошенники со временем становятся все более искусными, это показывает и последняя афера, которая очень четко и правдоподобно сформулирована, и в которой умело используется цветовая схема Elisa. Однако всегда стоит помнить, что ни Elisa, ни какая-либо другая фирма не запрашивают банковские реквизиты своих клиентов для получения приза, а также не торопят победителя с ответами на, казалось бы, обычные вопросы опроса или вынуждая переходить по некой ссылке.