Экономика
23.09.2022, 14:56

ОСТОРОЖНО | От имени Elisa распространяется новая мошенническая схема

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ФОТО: Elisa

Elisa предупреждает, что снова в ходу известная афера, когда от имени компании обещают бесплатные призы. Стоит помнить, что Elisa никогда не направляет победителей розыгрышей для перехода по какой-либо ссылке и просит победителей лотереи всегда связываться с компанией самостоятельно по официальному каналу, - пишет Delfi Ärileht.

Недавно Elisa сообщила, что в последние месяцы значительно участились различные кибератаки и мошенничества в отношении жителей Эстонии. Теперь бдительные клиенты компании сообщили о знакомой схеме мошенничества, где обещают выиграть новые телефоны или наушники — взамен нужно лишь ответить на несколько вопросов и ввести свои банковские реквизиты для оплаты почтовых расходов.

Представитель Elisa Меэлис Сеэр говорит, что подобные мошенничества случались и в прошлом и осуществлялись от имени многих компаний. „Мошенники со временем становятся все более искусными, это показывает и последняя афера, которая очень четко и правдоподобно сформулирована, и в которой умело используется цветовая схема Elisa. Однако всегда стоит помнить, что ни Elisa, ни какая-либо другая фирма не запрашивают банковские реквизиты своих клиентов для получения приза, а также не торопят победителя с ответами на, казалось бы, обычные вопросы опроса или вынуждая переходить по некой ссылке.

Победители розыгрышей Elisa всегда объявляются в социальных сетях, а в случае розыгрышей, связанных с подпиской, с клиентом связываются лично. Победителя никогда не попросят оплатить стоимость доставки, чтобы получить приз по почте.

Как распознать страницы с опасным контентом?

  • Страницы и приложения, которые предлагают что-то слишком хорошее, чтобы быть правдой, скорее всего, мошеннические.

  • В случаях мошенничества часто используются неграмотный эстонский язык или некачественные изображения и логотипы.

  • Страницы, распространяющие вредоносное ПО, либо используют неправильный домен, либо перед ними в адресной строке не стоит „https“.

  • Вредоносное ПО часто пытаются распространять по каналам, которые компании обычно не используют для рекламы — например, информацию о кампаниях отправляет в мессенджер случайный человек.

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