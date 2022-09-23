Вице-канцлер об отключении электричества: вероятность мизерная, но она есть

По словам Татара, в 2019 году была достигнута договоренность о том, что к концу 2025 года Эстония будет полностью готова к отключению от российских энергосистем. До этого времени существует небольшая вероятность, что что-то может пойти не по плану, о чем Кая Каллас вчера и сказала. „Вероятность мизерная, но она есть“, — отмечает Татар. Он заверяет, что полное (общегосударственное) отключение исключено, а при реализации других сценариев, которые все же крайне маловероятны, речь идет о риске немногочисленных локальных перебоев с электричеством.



Председатель правления Elering Таави Вескимяги сказал, что риски возросли, но ситуация под контролем. Цель состоит в том, чтобы сохранить электросистему в целом в рабочем состоянии.

„Сегодня мы лучше подготовлены, чем вчера, а завтра мы будем еще лучше подготовлены, чем сегодня. Если мы хоть немного заранее будем знать дату отключения, то рисков нет. Скорее всего, мы справимся даже в случае, если не будем знать ее заранее“, — заверил Вескимяги.

Что сказала Каллас во вчерашнего обращении к народу, можно прочитать ЗДЕСЬ. Сегодня она ответила на уточняющие вопросы. Читайте ЗДЕСЬ.



