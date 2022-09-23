Таллинн планирует сделать улицу Пикк свободной от автомобилей

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, реконструкция улицы Пикк, одной из важнейших улиц Старого города, принесет больше пользы, если в итоге она будет предназначена исключительно для движения пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности.

„Пешеходная зона Старого города постепенно расширяется, и мы рассматриваем возможность освободить улицу Пикк от движения автотранспорта по всей ее протяженности. Это позволит значительно повысить безопасность пешеходов и сделать городское пространство более привлекательным и комфортным“, - сказал Свет.

В настоящее время свободная от автомобилей зона действует на отрезке улицы Пикк от перекрестка ул. Нунне и Ратаскаеву до Пагари. В будущем пешеходная зона может действовать по всей протяженности улицы Пикк – от ул. Пагари до Толли. Доступ для транспорта предприятий торговли и обслуживания был бы по-прежнему обеспечен с 06.00 до 10.00, для местных жителей сохранилась бы возможность подъехать к своим домам.

Проектирование улицы начнется в этом году, реконструкция запланирована на следующий год. Работы будут включать модернизацию подземных коммуникаций, в том числе ливневой канализации, создание более комфортного и безопасного пространства для пешеходов, обновление булыжной мостовой и реконструкцию площади Зеленого рынка.

„Историческая улица Пикк – одна из важнейших улиц Старого города, известная всем жителям и гостям Таллинна. Реконструкция такого объекта требует не только хорошего пространственного решения, но и тактичного подхода к историческому наследию и, безусловно, активного вовлечения местных жителей. По этой причине мы интересуемся мнением местных жителей еще до начала проектирования, и разумеется, будем привлекать их и на последующих этапах“, - добавил Свет.

Выразить свое мнение относительно планов освободить улицу Пикк от автомобилей можно по электронной почте kommunaal@tallinnlv.ee или через форму обратной связи на сайте Таллинна: tallinn.ee/et/keskkond/pika-tanava-rekonstrueerimine . Мнения и предложения местных жителей принимаются до 7 октября 2022 г. Затем город организует дискуссию для подробного обсуждения пешеходных зон и других аспектов реконструкции улицы.