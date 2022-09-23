Полевые занятия резервистов учений „Шип-2022“ пройдут в Ида-Вирумаа

„Учебные сборы – отличная возможность вновь увидеться с братьями и сестрами, которые уже не служат в батальоне“, – сказал командир Скаутского батальона 1-й пехотной бригады подполковник Ранно Райудсик.

„В первую очередь резервисты получают снаряжение, после чего знакомятся со своими автоматами. Затем следует поэтапное слаживание взводов. К концу сборов все скауты вспомнят необходимые навыки, смогут ощутить чувство локтя и уникального братства. Благодаря этому в конце концов наше подразделение станет еще сильнее“, – добавил подполковник Раудсик.

Прапорщик батальона ПВО Тенно Тоомисту (в резерве с 2010 года) прибыл в точку сбора вчера: „Сообщение пришло в 17:15. В шесть вечера закончил работать, оставалось лишь предупредить жену, зайти домой и потом на поезд. Жена спросила, почему бы мне не уехать на сборы на следующий день. Мы поговорили немного и она все поняла“.

„Мобилизационные учения – интересный вызов, поскольку мы вместе с добровольцами Кайтселийта помогаем формировать подразделения. До сих пор все работало как надо, люди мотивированы и проявляют себя с лучшей стороны“, – сказал начальник Северо-Восточного округа территориальной обороны и командир Вируской дружины подполковник Яанус Айнсалу.

Роль дружинников Кайтселийта не ограничивается формированием подразделений, подразделения округа также должны достигнуть боеготовности после занятий на полигоне Рутья. На завершающем этапе учений соединения Северо-Восточного округа территориальной обороны проведут совместные тактические занятия со Скаутским батальоном.

Мобилизационные учения Okas 2022 («Шип-2022“) проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.

Непосредственная опасность Эстонии отсутствует. Сборы были запланированы заранее, они нацелены на подготовку.