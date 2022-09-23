ЕС готовит новые санкции против России в ответ на мобилизацию и угрозы Путина

Новый пакет европейских санкций рискует оказаться символичным и декларативным. За полгода войны Европа разорвала большинство торговых и финансовых связей с Россией. Запас доступных инструментов сильно ограничен.

После шести с половиной санкционных пакетов у ЕС остались два козыря: потолок цены на нефть и ограничение цен на российский газ. Против первого выступает меньшинство, а против второго - большинство в ЕС, поскольку эти меры труднореализуемы и чреваты нефтегазовой блокадой со стороны Кремля грядущей зимой.

Обсуждение санкций началось в пятницу и должно завершиться к саммиту лидеров 27 стран ЕС в Праге 6-7 октября. Основой нового пакета может стать расширение санкционного списка лиц и компаний, а также потолок цены на российскую нефть.

Правда, ЕС уже ввел эмбарго на российскую нефть. Оно начнет действовать с декабря, но не касается поставок по трубопроводам. Европа запретила страхование, финансирование и морские перевозки нефти из России.

США опасались, что европейское эмбарго вызовет скачок мировых цен и предложили альтернативу - потолок цены на российскую нефть. Путин в ответ сказал, что тогда ничего поставлять не будет: ни нефть, ни газ, ни нефтепродукты.

Пока неясно, что будет с эмбарго в случае, если ЕС все же решится ограничить цену закупаемой в России нефти в рамках нового пакета санкций. Да и не факт, что на это согласятся все 27 стран. В прошлый раз Венгрия была резко против, в результате чего одобрение нефтяного эмбарго затянулось, а сами ограничения оказались половинчатыми и еще с отсрочкой в полгода.

На этот раз Венгрия настроена не менее решительно. Премьер Виктор Орбан в среду выступал за закрытыми дверями перед своей партией и потребовал от нее добиться снятия европейских санкций с России не позднее Нового года, написала накануне проправительственная газета Magyar Nemzet со ссылкой на свои источники.