Операция по спасению животных в Сетомаа завершилась смертью 13 собак. Волонтеры считают, что животные погибли напрасно

Ранее мы писали о том, как в деревне Трески была обнаружена целая колония собак и корова, чей хозяин умер, и животными пришлось озаботиться местным жителям. Спасением четвероногих занимались волонтеры и спасатели. Как выяснилось, из 21 собаки, выжили только восемь: Тартуский приют для бездомных животных, куда были доставлены животные, принял решение подвергнуть эвтаназии оставшихся 13 особей из-за их агрессивности. Однако, по словам команды по спасению животных - организации Loomapäästegrupp, участвовавшей в спасении, собаки были не опасны, а просто напуганы и погибли напрасно. Более того, и местные жители, и чиновники знали о хаосе в доме владельца собак на протяжении десятилетий, но не вмешивались.