ВИДЕО | „Надеюсь, что все кто слышит меня, молчать не будут“. Навального после речи о мобилизации в пятый раз отправили в ШИЗО

Слова, сказанные Навальным 23 сентября, цитирует „Медиазона“:

„Не нравится то, что я сказал про мобилизацию — получи, Навальный 12 суток. Совершенно никто даже не скрывает политического контекста. Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут ни за что… я посижу [за это] 12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны, я так ровно к нему и отношусь. Я молчать не буду и надеюсь, что все кто слышит меня, молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток… Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и „референдумами“.

Фрагмент выступление Навального в суде 21 сентября:

Расшифровка от „Медузы“:

„Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать?

То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать.

Значит зэками ситуацию не вытянули? У нас сидящих сколько процент по 228? Из них те еще солдаты. Им можно жалование героином платить.

Вот сейчас какие-нибудь ковровские работяги, 30-летние мужики — их же сейчас будут призывать, чтобы они где-нибудь там под Херсоном легли. Это все ужасно. Думаю, из Москвы они не будут вызывать. Призови из Москвы 50 тысяч человек — завтра 150 тысяч родственников на улице будут протестовать.

Уже сейчас понятно главное, что та преступная агрессивная война, которая идет, она усугубляется. И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей, он хочет замазать в крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему не приведет.

Размер этого преступления и количество вовлеченных растет, и делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там, и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые должны просто нормально жить и заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступлением, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба“.