Первые морозы не за горами. Водители, вы уже подготовились?

Подготовка автомобиля к осенне-зимнему сезону по силам каждому автовладельцу. Первые ночные заморозки обычно наступают уже в сентябре, а непостоянный осенний снег усложняет условия движения. Когда наступает темное время суток, важна безопасность как своя, так и окружающих.

Тщательно помойте машину. Подготовку автомобиля стоит начать с тщательной мойки, чтобы удалить накопившуюся за лето грязь и битум. Помимо наружной мойки, следует очистить и салон автомобиля, уделив особое внимание стёклам. „Чтобы автомобиль зимой лучше отталкивал грязь и сохранял краску, также стоит подумать о нанесении воска,“- говорит Роланд Сагар, руководитель отдела послепродажного обслуживания Elke.

Замените дворники. В дождливую и снежную погоду дворники – незаменимый помощник. Чтобы от них была польза в сложных погодных условиях, перед зимним сезоном стоит их проверить и при необходимости заменить на новые. Разводы на лобовом стекле говорят о неудовлетворительном состоянии дворников „С приходом заморозков дворники перед использованием нужно проверить, не примерзли ли они к стеклу, и, чтобы продлить срок их службы, не использовать их, когда на стекле лед,“ сказал Сагар.

Проверьте освещение. Рабочие фары обеспечивают хорошую видимость в темноте. Поэтому стоит время от времени проверять все фары автомобиля в темное время суток. „Плановая проверка помогает вовремя выявить перегоревшие лампочки и заменить их до того, как возникнет опасная для движения ситуация. Кроме этого, необходимо проверить работу подсветки номерного знака, чтобы избежать штрафа от полиции из-за халатности,“- говорит Сагар.