Первые морозы не за горами. Водители, вы уже подготовились?(3)
Началась осень и не за горами первые зимние морозы. Чтобы безопасно и комфортно ездить на машине зимой, ее следует правильно подготовить к приходу заморозков. Роланд Сагар, руководитель отдела послепродажного обслуживания Elke Toyota, делится советами, как подготовить свой автомобиль к новому сезону.
Подготовка автомобиля к осенне-зимнему сезону по силам каждому автовладельцу. Первые ночные заморозки обычно наступают уже в сентябре, а непостоянный осенний снег усложняет условия движения. Когда наступает темное время суток, важна безопасность как своя, так и окружающих.
Тщательно помойте машину. Подготовку автомобиля стоит начать с тщательной мойки, чтобы удалить накопившуюся за лето грязь и битум. Помимо наружной мойки, следует очистить и салон автомобиля, уделив особое внимание стёклам. „Чтобы автомобиль зимой лучше отталкивал грязь и сохранял краску, также стоит подумать о нанесении воска,“- говорит Роланд Сагар, руководитель отдела послепродажного обслуживания Elke.
Замените дворники. В дождливую и снежную погоду дворники – незаменимый помощник. Чтобы от них была польза в сложных погодных условиях, перед зимним сезоном стоит их проверить и при необходимости заменить на новые. Разводы на лобовом стекле говорят о неудовлетворительном состоянии дворников „С приходом заморозков дворники перед использованием нужно проверить, не примерзли ли они к стеклу, и, чтобы продлить срок их службы, не использовать их, когда на стекле лед,“ сказал Сагар.
Проверьте освещение. Рабочие фары обеспечивают хорошую видимость в темноте. Поэтому стоит время от времени проверять все фары автомобиля в темное время суток. „Плановая проверка помогает вовремя выявить перегоревшие лампочки и заменить их до того, как возникнет опасная для движения ситуация. Кроме этого, необходимо проверить работу подсветки номерного знака, чтобы избежать штрафа от полиции из-за халатности,“- говорит Сагар.
Держите в машине скребок и щетку для льда. Первый снег всегда приходит неожиданно. Хороший скребок для льда и щетка помогут предотвратить неприятный сюрприз. Кроме этого, при подготовке к снежным условиям стоит запастись небольшой лопатой для уборки снега и буксирным тросом в машине, которые помогут, если транспортное средство застрянет в снегу. „Для опасных ситуаций в автомобиле также должен быть светоотражающий жилет, который следует хранить в доступном месте, т.е. в ящике водительской двери,“- сказал Сагар.
Проверьте уровни жидкостей и масла. Стоит проверить охлаждающую, тормозную и стеклоомывающую жидкости, а также уровень моторного масла. Если вам не хватает знаний, чтобы сделать это самостоятельно, стоит обратиться в автомастерскую. Кроме того, летняя жидкость омывателя лобового стекла должна быть заменена зимней жидкостью заблаговременно. Во избежание сюрпризов из-за ночных заморозков рекомендуется уже сейчас использовать стеклоомывающую жидкость, выдерживающую отрицательные температуры.
Заранее подготовьтесь к замене шин. Зимние шины являются обязательными с 1 декабря, погодные условия часто требуют более ранней замены летних шин на зимние. „Каждый год из-за неожиданно выпавшего снега в автомастерские выстраиваются длинные очереди. Чтобы ни одну зимнюю поездку не пришлось отменять из-за неподходящих шин, стоит записаться на прием заранее,“- отметил Сагар. Если на улице еще тепло, спешить с заменой шины не стоит, на всякий случай все же стоит проверить остаток протектора летней шины. „Хорошие шины, которые были установлены весной, с наступлением осени уже не могут гарантировать достаточную безопасность,“-говорит Сагар.
В дополнение к вышесказанному, руководитель отдела послепродажного обслуживания Elke Toyota рекомендует проверить состояние аккумулятора, сделать обслуживание замкам и люкам, а также смазать дверные уплотнители. „Для автовладельца все это может показаться затратным по времени, но на самом деле регулярное техническое обслуживание автомобиля в дилерском центре помогает предотвратить многие проблемы и гарантирует, что автомобиль всегда будет в исправном состоянии,“- добавил Сагар.