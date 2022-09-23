МНЕНИЕ | Петер Зашев: мобилизация и ядерная кнопка - смешные, а не страшные

Более 20 лет я преподаю в университете курс „Русская бизнес-культура“. Я сам жил в России, окончил там университет, свободно говорю по-русски, обучил сотни российских менеджеров и лидеров, много лет вел бизнес в России. Весь этот опыт и понимание русской бизнес-культуры помогают мне сохранять спокойствие перед лицом заявленной „мобилизация“ и ядерной угрозы, о которой Путин говорит, что „это не блеф“. И вот несколько причин, почему:

Важна лояльность, а не способности. Российская управленческая система основана на модели, в которой лояльность вышестоящему, по всей вертикали, вплоть до самого Кремля, важнее всего остального - навыков, знаний, опыта и т.д. В российской государственной системе это продолжается как минимум двадцать лет. Вот некоторые примеры конечного результата: Рогозин, лоялен режиму донельзя, но это не помогает российским ракетам взлетать – они падают. Чемезов верен, но доверенная ему оборона - в руинах (хотя мультфильмы, правда, в целом - ничего). Шойгу уж все годы был верный соратник, но армия - и это все уже увидели за 7 месяцев - находится в плачевном состоянии и представляет собой пародию. Таких примеров сотни, если не тысячи. Система, в которой некомпетентность такого уровня была систематической и массовой, не может произвести значимый результат, неважно, с мобилизацией или нет.