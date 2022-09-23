23.09.2022, 12:14
МНЕНИЕ | Петер Зашев: мобилизация и ядерная кнопка - смешные, а не страшные
У России нет ресурсов для продолжения войны
ФОТО: | Keystone Press Agency
Объявленная Россией 21 сентября мобилизация выглядит смехотворно, пишет профессор Петер Зашев. В нынешних условиях Россия не располагает ни ресурсами, ни возможностями. Кроме того, у российских солдат напрочь отсутствует мотивация умирать за пожилого сердитого дядю.
Более 20 лет я преподаю в университете курс „Русская бизнес-культура“. Я сам жил в России, окончил там университет, свободно говорю по-русски, обучил сотни российских менеджеров и лидеров, много лет вел бизнес в России. Весь этот опыт и понимание русской бизнес-культуры помогают мне сохранять спокойствие перед лицом заявленной „мобилизация“ и ядерной угрозы, о которой Путин говорит, что „это не блеф“. И вот несколько причин, почему: