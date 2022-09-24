Глава А1000 Market: разница в ценах в продуктовых магазинах увеличилась почти до 30 процентов

Тармо Лауринг сказал, что дорогие магазины увеличили наценку, дешёвые, стиснув зубы, стараются удерживать её на прежнем уровне. „Сравнения покупательских корзин в последние месяцы показывают, что разница в цене выросла до 30 процентов, и это не может быть оправдано повышением цен со стороны производителей. Просто один магазин получает в два раза больше прибыли, чем другой, и эта разница никогда раньше не была такой большой“, — сказал Лауринг.

„Более дорогие магазины просто пользуются сейчас всеобщим повышением цен. Если производитель поднимет цену на 10%, и жадный продавец добавит ещё 14-17%, в сумме получится очень большая разница“, – пояснил Лауринг.

„Более дорогие сетевые магазины подняли цены по двум основным причинам: во-первых, миллионы, потраченные на расширение в хорошие времена, и во-вторых, высокие затраты на управление и маркетинг, всё это должно не только окупаться, но и приносить владельцам доход. И сейчас за это платят жители Эстонии – например, выбирая для покупок более дорогой магазин, семья ежемесячно теряет 250–300 евро, и это больше, чем когда-либо прежде“, – сказал Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, в торговле грядут трудные времена. „Последние показатели товарооборота свидетельствуют о том, что, несмотря на рост цен, оборот продуктового сектора упал, а это значит, что люди пытаются экономить. Покупатель отнюдь не глуп, и сейчас ему всё равно, мраморный пол в магазине или он покрыт более дешёвым материалом. Спад в магазинах с большой наценкой продолжается, а в магазинах с более скромными ценами, скорее, происходит некоторый рост“, – добавил Лауринг.

Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.