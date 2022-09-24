Глава А1000 Market: разница в ценах в продуктовых магазинах увеличилась почти до 30 процентов
По словам Тармо Лауринга, руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market, маркетинговые исследования, касающиеся цен, показывают, что более дорогие продуктовые магазины резко увеличили свои наценки, и разница в ценах по сравнению с более дешёвыми магазинами увеличилась практически до 30 процентов.
Тармо Лауринг сказал, что дорогие магазины увеличили наценку, дешёвые, стиснув зубы, стараются удерживать её на прежнем уровне. „Сравнения покупательских корзин в последние месяцы показывают, что разница в цене выросла до 30 процентов, и это не может быть оправдано повышением цен со стороны производителей. Просто один магазин получает в два раза больше прибыли, чем другой, и эта разница никогда раньше не была такой большой“, — сказал Лауринг.
„Более дорогие магазины просто пользуются сейчас всеобщим повышением цен. Если производитель поднимет цену на 10%, и жадный продавец добавит ещё 14-17%, в сумме получится очень большая разница“, – пояснил Лауринг.
„Более дорогие сетевые магазины подняли цены по двум основным причинам: во-первых, миллионы, потраченные на расширение в хорошие времена, и во-вторых, высокие затраты на управление и маркетинг, всё это должно не только окупаться, но и приносить владельцам доход. И сейчас за это платят жители Эстонии – например, выбирая для покупок более дорогой магазин, семья ежемесячно теряет 250–300 евро, и это больше, чем когда-либо прежде“, – сказал Лауринг.
По словам руководителя A1000 Market, в торговле грядут трудные времена. „Последние показатели товарооборота свидетельствуют о том, что, несмотря на рост цен, оборот продуктового сектора упал, а это значит, что люди пытаются экономить. Покупатель отнюдь не глуп, и сейчас ему всё равно, мраморный пол в магазине или он покрыт более дешёвым материалом. Спад в магазинах с большой наценкой продолжается, а в магазинах с более скромными ценами, скорее, происходит некоторый рост“, – добавил Лауринг.
Сеть магазинов низких цен A1000 Market включает 13 магазинов по всей Эстонии.