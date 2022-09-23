27 сентября – День предпринимательства: слушайте топ-предпринимателей, как сегодня добиться успеха

В рамках вот уже 19-го Таллиннского дня предпринимательства пройдет более чем 40 мероприятий, предлагающих интересный и познавательный контент посетителям с разным профилем. Будет говориться о цифровом маркетинге, строительном секторе, об эффективном и устойчивом управлении компанией. Можно также увидеть первый в Эстонии принтер для бетона. Участие бесплатно для всех, за одним семинаром можно будет следить онлайн.

Программа начнется утром во вторник, 27 сентября в Конференц-центре Viru в 9.30 и закончится вечером в 17.00. Главная тема дня – „Создавая ценности“. Во вдохновляющей атмосфере речь пойдет о создании новой или добавочной ценности при предложении продукта или услуги, о людях как основных создателях ценностей, ценности компаний и ценностях вообще – как на материальном, так и на нематериальном уровне. Семинары пройдут на эстонском и русском языках.

Жизненные рекомендации и обучение

Самый ожидаемый семинар дня „От цены к ценности?“, на котором слушателям будут представлены интересные истории сильных предпринимателей о том, как добиться успеха в предпринимательстве. Например, можно будет узнать, какие неожиданные ситуации у них бывали, и какие решения нашли предприниматели. Можно будет найти ответ и на основной вопрос: неожиданности становятся препятствием или наоборот помогают реализовывать идеи? Свои опытом поделятся Юлия Ёлкин из IT Talent OÜ, финансовый эксперт BFA Estonia OÜ Рон Лувищук, совладелец Pavlova OÜ Эрика Шоллер, директор по развитию Chemi-Pharm Константин Ребров и основатель бюро недвижимости Prospect Group Гузель Садикова.