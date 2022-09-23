27 сентября – День предпринимательства: слушайте топ-предпринимателей, как сегодня добиться успеха
В меняющемся мире якорем предприятия является его ценностное предложение. В этом году тема Таллиннского дня предпринимательства – „Создавая ценности“, и он посвящен факторам успеха предпринимательства, созданию благосостояния и эффективному использованию ресурсов. Своим опытом поделятся предприниматели разных сфер.
В рамках вот уже 19-го Таллиннского дня предпринимательства пройдет более чем 40 мероприятий, предлагающих интересный и познавательный контент посетителям с разным профилем. Будет говориться о цифровом маркетинге, строительном секторе, об эффективном и устойчивом управлении компанией. Можно также увидеть первый в Эстонии принтер для бетона. Участие бесплатно для всех, за одним семинаром можно будет следить онлайн.
Программа начнется утром во вторник, 27 сентября в Конференц-центре Viru в 9.30 и закончится вечером в 17.00. Главная тема дня – „Создавая ценности“. Во вдохновляющей атмосфере речь пойдет о создании новой или добавочной ценности при предложении продукта или услуги, о людях как основных создателях ценностей, ценности компаний и ценностях вообще – как на материальном, так и на нематериальном уровне. Семинары пройдут на эстонском и русском языках.
Жизненные рекомендации и обучение
Самый ожидаемый семинар дня „От цены к ценности?“, на котором слушателям будут представлены интересные истории сильных предпринимателей о том, как добиться успеха в предпринимательстве. Например, можно будет узнать, какие неожиданные ситуации у них бывали, и какие решения нашли предприниматели. Можно будет найти ответ и на основной вопрос: неожиданности становятся препятствием или наоборот помогают реализовывать идеи? Свои опытом поделятся Юлия Ёлкин из IT Talent OÜ, финансовый эксперт BFA Estonia OÜ Рон Лувищук, совладелец Pavlova OÜ Эрика Шоллер, директор по развитию Chemi-Pharm Константин Ребров и основатель бюро недвижимости Prospect Group Гузель Садикова.
В рамках Дня предпринимательства можно впервые принять участие в мастер-классе по питчингу. В современном быстром темпе жизни питчинг – это необходимый навык уже не только для стартапов, но и открывающая двери суперсила для любого предпринимателя, помогающая представить себя или свои услуги, а также для любого человека – чтобы быстро донести свои мысли в любой жизненной ситуации. На сцене выступят мастера питчинга, хорошие стартапы, которые будут соревноваться со своими презентациями перед профессиональным жюри. Будет выбран и лучший питчер. Координирует и ведет семинар тренер по питчингу Майти Тийдо.
Как для начинающего, так и для опытного предпринимателя
Программа Дня предпринимательства рассчитана не только на предпринимателя с многолетним опытом. Начинающий предприниматель найдет на семинарах поддержку для воплощения своей мечты – так, на примерах агентства представят, как продавать любую услугу в Инстаграм или на Фейсбук. Кроме того, ведущая ETV+ Елена Соломина расскажет о том, как эффектно подать себя и произвести хорошее первое впечатление.
В программе найдет интересное для себя и опытный предприниматель: например, 1-koolitus расскажет о том, как мотивировать, поддерживать и развивать сотрудников, и какое обучение им предлагать. Инспекция труда познакомит с изменениями в законодательстве, касающимися трудового договора, которые вступили в силу 1 августа. Речь пойдет также о том, какие 7 основных ошибок совершаются при поиске персонала для своей компании.
Программу можно найти на сайте ettevotluspaev.tallinn.ee. Участие в Дне предпринимательства бесплатное, необходима предварительная регистрация. 28 сентября традиционно будут награждены лучшие предприятия и бизнес-разработчики Таллинна и вручены предпринимательские призы этого года.