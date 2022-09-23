Хроника ДТП | На дорогах Эстонии 6 пострадавших, большинство и них - самокатчики и велосипедисты

В 8.01 произошло ДТП около Пуру теэ, 64 в Кохтла-Ярве, где 36-летняя женщина на автомобиле Subaru Legacy совершала поворот налево и ей в бок въехал передвигавшийся по пешеходно-велосипедной дорожке 36-летний мужчина на велосипеде. Велосипедиста доставили на осмотр в Ида-Вирускую центральную больницу.

В 12.06 43-летний мужчина на Toyota Proace City Verso выезжал из двора у Маяка, 40 в Таллинне и столкнулся в 20-летней женщине на электросамокате. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 14.32 на перекрестке Раннамыйза и Каарле в волости Харку совершавший поворот налево 71-летний мужчина на Citroen C3 не уступил дорогу автомобилю Ford Transit Connect, которым управляла 39-летняя женщина. Пострадавшего при столкновении 83-летнего пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14.55 произошло ДТП около Кеск, 3 в Тапа, где 38-летний мужчина на электросамокате ехал по дороге с односторонним движением в противоположном направлении и столкнулся с ехавшим на встречу Renault Espace, которым управлял 65-летний мужчина. Самокатчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20.05 42- летний мужчина у Пярнуского шоссе, 28 в Таллинне на автомобиле Mercedes-Benz и наехал на переходившего дорогу пешехода, 22-летнего мужчину. Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 21.52 произошло ДТП у Койдла, 34 в Таллинне, где 34-летняя женщина потеряла управление велосипедом и упала. Велосипедистку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За первые сутки поймали двоих водителей в состоянии наркотического опьянения и 12 в состоянии алкогольного.