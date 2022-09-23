Kantar Emor: центристы быстро теряют поддержку русскоязычных избирателей

Среди эстонцев наиболее популярной в сентябре оставалась Партия реформ, которую поддерживают 34% избирателей эстонской национальности, сообщает RusERR. На втором месте среди эстонцев находится EKRE, рейтинг которой в этой группе вырос с 19% в августе до 24% в сентябре.

Среди неэстонцев по-прежнему лидирует Центристская партия, но ее популярность в этой группе снизилась в сентябре до 36%, что является для нее историческим антирекордом.

Как и среди эстонцев, EKRE занимает среди неэстонцев второе место по популярности - за консерваторов готовы проголосовать 18% избирателей неэстонской национальности.

На третьем месте в этой группе „Эстония 200“ (16%), далее следуют социал-демократы и Партия реформ (у обеих по 13%). Isamaa поддерживает всего 1% неэстонцев.