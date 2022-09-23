„Протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен“. Зеленский — о мобилизации в России

„Российское решение о мобилизации — откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то там на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый российский дом“, - сказал Зеленский.

„55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить“, - добавил он.

Полный текст обращения Зеленского на русском:

Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть.

Почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора.

Для мужчин России это выбор: погибнуть или жить, стать калекой — или сохранить здоровье. Для женщин России это выбор: потерять навсегда мужей, сыновей, внуков — или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать. Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала.