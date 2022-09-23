Кто заплатит за объявленную Путиным мобилизацию на войну с Украиной

В указе о частичной мобилизации, который вышел 21 сентября, говорится, что с момента призыва по мобилизации граждане имеют тот же статус, что и военнослужащие по контракту.

Размер денежного содержания, „боевых“ и других компенсаций им должно установить правительство - официально они не были объявлены.

Об уровне выплат контрактникам можно косвенно судить по объявлениям о наборе людей на военную службу. Еще в начале апреля они массово появлялись на сайтах по поиску работы.

Тогда в заголовках большинства вакансий выплаты варьировались в диапазоне 30-50 тысяч рублей, но были и объявления с уровнем зарплат в несколько сотен тысяч рублей.

В указе мэра Москвы, который был опубликован во второй день мобилизации, 22 сентября, говорится только о дополнительных выплатах, которые мобилизованные на военную службу жители столицы будут получать ежемесячно - 50 тысяч рублей. При ранении мобилизованному от московского правительства полагается от 500 тысяч до 1 млн рублей, 3 млн родным в случае гибели. Такие же выплаты московские власти обещают и иностранцам, которые пойдут воевать.

Власти аннексированного Крыма пообещали мобилизованным 200 тысяч рублей единоразово. Заявление на выплату можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен, написал в своем телеграм-канале назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Нужно ли платить по кредитам?

Утром 21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что россиянам, которые попали под мобилизацию, нужно будет продолжать платить взносы по ипотеке. Он ссылался на то, что призванные граждане будут получать новую зарплату, „которая будет очень высокой“.

По действующему трудовому кодексу призыв на военную службу является причиной увольнения - таким образом, те, кого призовут, могут автоматически лишиться работы.

Журналист Алексей Венедиктов (объявлен в России иноагентом) в своем телеграм-канале цитировал ответ минобороны, которое тоже считает, что призванного должны увольнять.