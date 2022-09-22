Киев предложил насильно мобилизованным сдаваться в плен

„Если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное - свою жизнь - для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине“, - написала Верещук. По ее словам, сдавшимся в плен будут гарантированы „безопасность и достойные условия содержания“.

Сдавшихся в плен россиян могут обменять на украинцев, добавила Верещук. „Однако, если вы не захотите возвращаться в Россию, то, согласно Женевским конвенциям и по законам Украины, вас никто не будет передавать в Россию против вашей воли“, - подчеркнула она.

Подоляк: „Мы понимаем, в какую ситуацию Россию загоняет окружение Путина“

Накануне о возможности для принудительно мобилизованных россияне сдаться в плен в эфире телеканала „Дождь“ говорил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. „Мы с пониманием к этому отнесемся. Для нас принципиальна сдача людей в плен, чтобы уменьшить потери среди своей живой силы. Мы придерживаемся строго всех Женевских конвенций“, - подчеркнул он.

По словам Подоляка, „было бы хорошо“, если бы принудительно мобилизованные россияне сдавались в плен, не требуя обменных процессов. „Человек может зафиксировать: я из России, был принудительно отправлен на военную службу, на войну, я не хочу воевать, я готов находиться в плену ровно столько, под гарантии Украины, других стран, пока в России не начнется процесс трансформации политической системы“, - сказал Подоляк.

Украина заинтересована в „потоковом переходе в плен российских военнослужащих, которые не хотят выполнять принудительные мобилизационные приказы“. „Мы понимаем, в какую ситуацию Россию загоняет окружение Путина“, - объяснил Подоляк.

Объявление в России мобилизации

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране „частичной мобилизации“. По его словами, призываться будут только граждане, состоящие в запасе, прежде всего, те, кто проходил службу в армии, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. При этом в указе о мобилизации не были указаны критерии и принципы призыва. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч резервистов, напоминает DW.