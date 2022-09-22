Универсальная услуга электроснабжения будет также доступна малому бизнесу, НКО, ЦУ и FIE(1)
Экономическая комиссия Рийгикогу направила парламенту на первое чтение проект изменений в Закон о рынке электроэнергии, который позволит с ноября приобретать электричество в рамках универсальной услуги электроснабжения при условии годового потребления до одного гигаватт-часа также микро- и малым предприятиям, целевым учреждениям (ЦУ), некомерческим объединениям (НКО) и предпринимателям-физическим лицам (FIE).
Председатель комиссии Кристен Михал уточнил: микропредприятиями считаются коммерческие объединения, где работают менее 10 человек, а годовой оборот не превышает 2 млн евро. Малым предприятием считается коммерческое объединение с числом работников менее 50 и годовым оборотом, не превышающим 10 млн евро.
Первое чтение законопроекта состоится 27 сентября.
Предполагается, что универсальная услуга будет действовать с 1 ноября до конца 2023 года.
Что касается домашних потребителей, то их право пользоваться универсальной услугой электроснабжения была закреплена законом, принятым Рийгикогу 15 сентября. Поправки вступают в силу с 23 сентября.
Стоимость универсальной услуги (то есть электричества), должна быть оглашена в самое ближайшее время.