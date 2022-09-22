Универсальная услуга электроснабжения будет также доступна малому бизнесу, НКО, ЦУ и FIE

Председатель комиссии Кристен Михал уточнил: микропредприятиями считаются коммерческие объединения, где работают менее 10 человек, а годовой оборот не превышает 2 млн евро. Малым предприятием считается коммерческое объединение с числом работников менее 50 и годовым оборотом, не превышающим 10 млн евро.

Первое чтение законопроекта состоится 27 сентября.

Предполагается, что универсальная услуга будет действовать с 1 ноября до конца 2023 года.

Что касается домашних потребителей, то их право пользоваться универсальной услугой электроснабжения была закреплена законом, принятым Рийгикогу 15 сентября. Поправки вступают в силу с 23 сентября.

Стоимость универсальной услуги (то есть электричества), должна быть оглашена в самое ближайшее время.