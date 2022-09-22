ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (211-й день) | Ситуация в Изюме „близка к апокалиптической“

Обмен пленными. Ночью президент Украины Владимир Зеленский объявил об обмене в общей сложности 215 человек, находившихся в российском плену, на 55 пленных российских военнослужащих и опального украинского олигарха, кума Путина Виктора Медведчука. О прибытии россиян на подмосковный аэродром сообщили также российские телеграм-каналы, но официальная Москва пока не комментировала произошедшее.

Россия передала 200 военнопленных, в том числе трех беременных женщин. Пять известных командиров с „Азовстали“, которых в России хотели судить и даже угрожали смертной казнью, больше не в плену, но их доставили в Турцию, участвовавшую в переговорах об обмене, и там они должны будут остаться до конца войны, в безопасности и комфортных условиях, как сказал Зеленский.