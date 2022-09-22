22.09.2022, 21:17
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (211-й день) | Ситуация в Изюме „близка к апокалиптической“
ФОТО: | EPA
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Обмен пленными. Ночью президент Украины Владимир Зеленский объявил об обмене в общей сложности 215 человек, находившихся в российском плену, на 55 пленных российских военнослужащих и опального украинского олигарха, кума Путина Виктора Медведчука. О прибытии россиян на подмосковный аэродром сообщили также российские телеграм-каналы, но официальная Москва пока не комментировала произошедшее.