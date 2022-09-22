Консультант по франшизе Анне Пахк: годы летят быстро, скучно не бывает
Анне Пахк начала работать в фармацевтической сфере много лет назад, и с энтузиазмом говорит как о своей предыдущей работе аптекарем, так и о нынешней сложной работе в занимающейся оптовыми продажами лекарств компании Tamro Eesti OÜ, что ей никогда не приходилось скучать. Вносить свой вклад в укрепление здоровья людей по-прежнему доставляет ей большую радость и заставляет ставить новые цели.
Консультант по франшизе Tamro Eesti OÜ Анне Пахк 11 лет назад начала работать фармацевтом в аптеке BENU, а через 4 года стала руководить филиалом аптеки BENU. Чуть более года назад она присоединилась к снабжающей аптеки лекарствами и другими товарами для здоровья компании Tamro Eesti OÜ, и сегодня с удовлетворением отмечает, что этот переход кажется ей просто логическим продолжением. Она высоко ценит возможности развития, которые Tamro предлагает амбициозным и способным работникам. „Принцип Tamro заключается в том, что если в человеке видят большой потенциал, ему всегда предлагают новые возможности для развития“.
При этом чтобы работать в компании Tamro, не обязательно иметь предыдущий опыт и образование в области фармацевтики. Tamro работает как единая команда, где важную роль играют и рабочий склада, и отдел маркетинга и персонала. Другими словами, в Tamro есть много возможностей для людей с разным образованием и компетенциями, которые хотят тем или иным образом способствовать благополучию и укреплению здоровья эстоноземельцев.
Работа Анне Пахк как регионального менеджера до сих пор тесно связана с аптеками BENU. Она ратует за то, чтобы в каждой аптеке, расположенной в ее регионе, работа аптекарей была организована как можно лучше и возникающие проблемы устранялись. „Вопросов, которые нужно решать аптекарям, великое множество, и мы должны быть для них консультантами в любой области: от компьютерных программ до кадровых вопросов. В аптечной работе множество нюансов, о которых нужно знать. В этом смысле мой опыт аптекаря – это очень большой плюс. Сами аптекари тоже рады, что у них есть региональный менеджер с опытом работы в аптеке. В повседневной работе наши прекрасные аптекари – те люди, работа с которыми во имя общих целей заставляет глаза сиять. Мне нравится моя мобильная работа, и большая ее часть – это посещение аптек“, - говорит Анне Пахк и добавляет, что все аптеки несколько разные и имеют лицо своего заведующего.
Анне также тесно сотрудничает с отделом кадров и менеджерами по подбору персонала и рада помочь аптекам BENU найти лучших сотрудников. Аптеки BENU максимально идут в ногу со временем, предлагая людям помимо лекарств и пищевых добавок также различные медицинские услуги – начиная от косметологических услуг, таких как рапорт о состоянии кожи лица, волос и кожи головы, измерения уровня витамина D, и заканчивая консультированием по диабету и экспресс-тестированием на COVID-19. В аптеках BENU также предлагается услуга вакцинирования от гриппа, COVID-19 и клещевого боррелиоза.
Когда речь идет о Tamro как о работодателе, Анне ценит широкий размах предприятия и возможности развития как в Эстонии, так и на международном уровне. А также заботливое отношение к своим сотрудникам. „Поскольку сфера деятельности Tamro – снабжение жителей Эстонии необходимыми лекарствами и товарами для здоровья, то и для самой компании Tamro здоровье сотрудников бесспорно очень важно. У нас много возможностей для занятий спортом и отдыха. Сотрудников ценят, и чем больше у сотрудника опыта, тем более интересные проекты ему предлагают. Свобода и ответственность идут у нас рука об руку“.
Крупнейшее предприятие по оптовой и розничной продаже лекарств в Балтии
Tamro Baltics входит в международную группу PHOENIX Group, которая занимается продажей лекарств в 27 странах Европы. Каждый план и решение Tamro Eesti ставит на первое место благополучие человека. Миссия компании состоит в том, чтобы постоянно предлагать качественные лекарства, товары для здоровья и услуги, чтобы люди могли жить полноценной жизнью. Это делается с целеустремленностью и ответственностью, в равной степени во благо наших клиентов, партнеров, товарищей по команде и акционеров.
Видение Tamro состоит в том, чтобы быть лучшим в Балтии поставщиком интегрированных услуг здравоохранения, постоянно развивать свой бизнес и стать бесспорным лидером рынка. Используя лучшие идеи и ресурсы всей прибалтийской организации, Tamro предлагает каждому клиенту и партнеру наиболее подходящие продукты и услуги. Сильной стороной организации является надежность и ориентация на качество. В отношении окружения и будущего прогрессивны и любопытны.
Будучи международной оптовой фармацевтической компанией и надежным работодателем Tamro ценит людей, инвестирует в благополучие и развитие своих сотрудников. Tamro хочет быть одним из наиболее предпочитаемых работодателей во всей Балтии и помогать расти талантливым и активным людям.
Члены команды Tamro становятся частью корпоративной культуры, в которой ценятся знания, опыт, достижения и идеи каждого. Нового сотрудника ждут разнообразные интересные задачи и карьерные возможности.
В Tamro ценят сотрудников, и чем больше у сотрудника опыта, тем более интересные проекты ему предлагают. Свобода и ответственность идут у нас рука об руку.