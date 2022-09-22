Консультант по франшизе Анне Пахк: годы летят быстро, скучно не бывает

Консультант по франшизе Tamro Eesti OÜ Анне Пахк 11 лет назад начала работать фармацевтом в аптеке BENU, а через 4 года стала руководить филиалом аптеки BENU. Чуть более года назад она присоединилась к снабжающей аптеки лекарствами и другими товарами для здоровья компании Tamro Eesti OÜ, и сегодня с удовлетворением отмечает, что этот переход кажется ей просто логическим продолжением. Она высоко ценит возможности развития, которые Tamro предлагает амбициозным и способным работникам. „Принцип Tamro заключается в том, что если в человеке видят большой потенциал, ему всегда предлагают новые возможности для развития“.

При этом чтобы работать в компании Tamro, не обязательно иметь предыдущий опыт и образование в области фармацевтики. Tamro работает как единая команда, где важную роль играют и рабочий склада, и отдел маркетинга и персонала. Другими словами, в Tamro есть много возможностей для людей с разным образованием и компетенциями, которые хотят тем или иным образом способствовать благополучию и укреплению здоровья эстоноземельцев.

Работа Анне Пахк как регионального менеджера до сих пор тесно связана с аптеками BENU. Она ратует за то, чтобы в каждой аптеке, расположенной в ее регионе, работа аптекарей была организована как можно лучше и возникающие проблемы устранялись. „Вопросов, которые нужно решать аптекарям, великое множество, и мы должны быть для них консультантами в любой области: от компьютерных программ до кадровых вопросов. В аптечной работе множество нюансов, о которых нужно знать. В этом смысле мой опыт аптекаря – это очень большой плюс. Сами аптекари тоже рады, что у них есть региональный менеджер с опытом работы в аптеке. В повседневной работе наши прекрасные аптекари – те люди, работа с которыми во имя общих целей заставляет глаза сиять. Мне нравится моя мобильная работа, и большая ее часть – это посещение аптек“, - говорит Анне Пахк и добавляет, что все аптеки несколько разные и имеют лицо своего заведующего.